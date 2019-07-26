İsteğe bağlı sigorta nedir, nasıl yapılır? Şeklindeki sorular sigorta primi ödenmeyen birçok kişi tarafından sıkça araştırılıyor. Başta ev hanımları olmak üzere vatandaşlar isteğe bağlı sigorta başvurusu yaparak emekli olabilecek. İşte isteğe bağlı sigorta prim ödemesi detayları...

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NEDİR?

İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi ile birlikte başta ev hanımları olmak üzere birçok kişiye emeklilik yolu açılmaktadır. İsteğe bağlı sigortalılık günümüzde Bağkur yani 4B olarak kabul edilmektedir. 5510 sayılı Kanunun; 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 4B kapsamına alınan isteğe bağlı çalışanların emeklilik yaş ve şartları da buna göre düzenlenmiştir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İsteğe bağlı sigortalı olabilmenin 3 temel şartı vardır. Bunlar;

1. 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

2. Sigortalı çalışmamak ya da yarım sigortalı çalışmak (1 ay içerisinde 30 günden az çalışmak)

3. Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM ÖDEMESİ NE KADAR?

01 Ocak 2018 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigorta kolları için ödenecek prim tutarları şu şekildedir;

Ek 5 tarım sigortası: 583,48 TL,

İsteğe bağlı bağkur primleri: 649,44 TL,

Ev hanımları isteğe bağlı bağkur primleri: 541,20 TL.