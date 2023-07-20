İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 15. bölüm tanıtımı

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“SEN ÖZEL BİR İNSANSIN!”

Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melissa ilk defa bir açılışa katılacağı için heyecanlıdır. Yeşim’in kuşkuları artarken, Sinan da Öykü’nün peşini bırakmaz. Reyhan ve Mahinur’un kooperatif çalışmaları beklenmedik şekilde gelişir. Aksu Vakfı’nın açılışına gelen özel konuk dengeleri değiştirir. Öykü ile Metin arasında sıcak gelişmeler yaşanırken; Karakiraz, Kadir’in farklı bir yüzüyle tanışır.

Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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