14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın temeli, 2013 yılında atıldı. Ancak, inşaatı aradan geçen 7 yıla karşın yaşanan bazı sorunlar nedeniyle tamamlanamadı.
DHMİ, projenin üst yapı tesislerinin tamamlanması için bir kez daha kolları sıvadı. Genel Müdürlük, Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yaptırılması, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devrine ilişkin bir ihale açtı. İhale tarihi, önce 4 Şubat olarak belirtildi. Daha sonra teklif süresi 16 Mart’a ertelendi.
ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
İdare, bu arada önemli bazı adımlar attı. DHMİ Genel Müdürlüğü, üstyapı tesislerinin yapım işine ilişkin yayımlanan zeyilname ile sözleşmede yer alan “en az 150 bin metrekare büyüklüğünde iç-dış hatlar terminal binası (VIP ve CIP dahil)” ifadesini, “100 bin metrekare büyüklüğünde” ve “10 milyon yolcuya ulaşılmasını müteakip en az 50 bin metrekare büyüklüğünde ilave terminal binası yapımı” olarak değiştirdi. Bu değişikliğin ihaleye olan ilgiyi artırması bekleniyor. İdare, diğer değişiklikleri de zeyilname yolu ile ihale dosyası satın alan firmalara iletti.
HAVALİMANI BÖYLE OLACAK
HABERTÜRK, Çukurova Havalimanı’nın inşaat sonrası “ön görselleri”ne ulaştı. İşte, söz konusu görsellerde Çukurova Havalimanı…
NE DEMİŞTİ?
Eski DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, söz konusu havalimanın yıllar öncesine dayanan ihale süreciyle ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:
“2011 yılında yap-işlet-devret modeliyle bu havalimanımızı ihale ettik. İhaleye tek bir firma katıldı ve ihaleyi alan firma verilen garantilere rağmen yatırım maliyetini çıkaramadı. Yatırım maliyeti 357 milyon euroydu. Kredi bulamadı, tıkandı. Bunun üzerine 2015’te sözleşmesini feshettik. Bu defa öz kaynaklarımızla bu işi yapmak istedik, yatırım maliyetinde revizyona gittik, küçülttük. Altyapı, üstyapı olarak iki ayrı ihaleye çıktık. Altyapı ihalesinin toplam tutarı 285 milyon TL. Ancak şu an çalışmalar yavaş yürüyor, inşaatın yüzde 40’ına geldik tıkandık.”
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