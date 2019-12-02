02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yerli teknoloji şirketi Vestel’in üst segment akıllı telefon serisi Z’nin yeni üyesi Venus Z40 satışa çıktı. Vestel Venus Z40, 16+5 MP arka ve 8 MP açılır pop-up ön kamerasıyla geliyor.
Portre modu, yüz güzelleştirme modu ve yapay zeka modlarına da sahip Z40’da 6.4 inç Gorilla Glass 5 sınırsız tam Amoled ekran yer alıyor.
Yüzde 92’lik ekran kasa oranı sunan Vestel’in yeni üst amiral gemisi akıllı telefonu, 2.1 GHz hızında 8 çekirdekli Mediatek P70 işlemci barındırıyor. 4 GB’lik RAM ve 128 GB’lik dahili hafızası olan telefonun bataryası ise 3500 mAh gücünde.
Vestel’den yapılan açıklamaya göre NFC, kablosuz şarj ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olan Venus Z40’ın Aralık ayında lansmana özel 3149 TL fiyatıyla satışa sunuldu.
VENUS Z40'IN ÖZELLİKLERİ NELER?
Ekran
Ekran Boyutu: 6.4"
Çözünürlük: 1080x2340 HD Plus
Ekran Camı: Gorilla Glass 5 kırılmaz cam sınırsız tam Amoled ekran
Ekran kasa oranı: %92
İşlemci
Mediatek P70
Çekirdek Sayısı: 8
İşlemci Hızı: 2.1 GHz
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi: Android 9 Pie
Arka Kamera
16MP+5MP Portre Modu, Yüz güzelleştirme, PDAF
Flaş: LED
Video Çözünürlüğü: FHD
HDR: Var
Ön Kamera
8 MP Portre Modu
Video Çözünürlüğü: Full HD
Hafıza
Ön Hafıza (RAM): 4 GB
Dahili Hafıza: 128 GB
Batarya
3500 mAh
Fiziksel özellikler
Boyut: 158.7 x 74,1 x 8,6 mm
Ağırlık: 165.5 gr
Renk: Derin Mor, Uzay Mavisi
Metal Çerçeve / Cam Arka Kapak
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