İşte Twitter'ın son hali!

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Sosyal ağ Twitter, bu yılın 3. çeyreğine ait finansal sonuçlarını duyurdu. Sonuçlar, yılın üçüncü çeyreğinde Twitter'ın gelirinin artarken, kârının azaldığını gösterdi.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 936.2 milyon dolara yükseldi. Şirket, 2019'un temmuz-eylül döneminde 823.7 milyon dolar gelir sağlamıştı.

Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği kâr ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 28.6 milyon dolara geriledi. Şirketin kârı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 36.5 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Twitter'ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı (reklam gösterilebilen) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 187 milyona ulaştı.

YENİ SAKALI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Twitter CEO’su Jack Dorsey, ABD’de 230. madde değişikliği olarak bilinen ve kullanıcıların internette yaptıkları paylaşımlardan buna aracılık eden sosyal ağ şirketini sorumlu tutan düzenleme kapsamında ifade verdi.

Washington'da Capitol Hill'de Senato Ticaret Komitesi tarafından uzaktan erişimle düzenlenen oturuma, Google ve Facebook'un CEO'ları ile birlikte online olarak katılan Jack Dorsey, yeni sakal tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.

Oturumda senatörlerin sorularını yanıtlayan Jack Dorsey, yasanın geçmesi durumunda sosyal medya şirketlerinin haklarında dava açılacağını düşündükleri her içeriği platformlarından silecekleri bir durumla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.