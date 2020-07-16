Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye, son günlerde sosyal medya ile ilgili yapılacak düzenlemeyi konuşuyor. Bazı çevrelerin, “sosyal medyanın yasaklanacağı” eleştirilerine de konu olan düzenlemeyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Bu aşamada sosyal medyaya ilişkin önemli bir çalışma yapıldı. Bilgi Güvenliği Derneği, “Dünyada ve Türkiye’de Sosyal Medya” başlıklı bir rapor hazırladı. Raporun, ilgili mercilere de iletildiği ifade ediliyor.

HABERTÜRK, bu raporla ilgili bazı ayrıntılara ulaştı. Raporda, yurt dışında hazırlanan bazı çalışmalara da işaret edildi. “We Are Social/Hootsuite”in “Digital 2020”ye de işaret edilen raporda, Türkiye’de internet kullanıcı sayısının bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 62.7 milyon kişiye çıktığı belirtildi.

Rapora göre internette geçirilen süre dünya ortalaması günlük 6 saat 43 dakika. Türkler, internette günde ortalama 7 saat 29 dakika geçiriyor. 16-64 yaş arası incelendiğinde Türkiye, internette geçirilen süre açısından 42 ülke arasında 12'nci sırada yer alıyor.

“Digital 2020” raporuna göre, dünyada sosyal medya kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 9.2 artışla 3.8 milyar kişiye ulaştı. Türkiye'de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor, yaygınlık yüzde 64.

DÜNYA SIRALAMASI VE TÜRKİYE

Dünyada en fazla kullanılan sosyal medya platformları şöyle: Facebook 1’inci, YouTube 2’nci ve WhatsApp 3’üncü sırada. Instagram 6'ncı, TikTok 7'nci, Snapchat 12'nci, Twitter 13'üncü sırada yer alıyor.

Türkiye’de, internet kullanıcılarının en fazla ziyaret ettiği siteler arasında YouTube 2'nci, Facebook 3'üncü, Twitter 5'inci, Instagram 6'ncı, Netflix 16'ncı sırada bulunuyor.

Facebook’u, dünya çapında 1,95 milyar kişi, Türkiye'de 37 milyon kişi kullanıyor. Türkiye, dünya sıralamasında Facebook'un en fazla kullanıldığı 10'uncu ülke.

Twitter dünya çapında 340 milyon kişi tarafından kullanılıyor, Türkiye’de yaklaşık 38 milyon kullanıcı ile dünyada 6'ıncı sırada yer alıyor.

Dünyada, insanlar sosyal medyada günde ortalama 2 saat 24 dakika, Türkiye’de ortalama 2 saat 51 dakika zaman harcıyor. Türkiye, 16-64 yaş grubunun sosyal medyada geçirdiği süre açısından 46 ülke arasında 15'inci sırada yer alıyor.

ALMANYA VE FRANSA ÖRNEKLERİ

Raporda, Almanya’da 2017 yılında Federal Meclis Bundestag’ın sosyal medyaya ilişkin NetzDG adlı yasayı kabul ettiği anımsatıldı. Bu yasanın sosyal medya platformuna sahip teknoloji şirketleriyle ilgili düzenlemeleri içerdiği belirtildi. Yasa, sosyal medya platformları üzerinde yer alan içeriklere yönelik şikâyetlerin değerlendirilmesiyle ilgili prosedürlerin oluşturulmasını öngörüyor. Yasalara açıkça aykırılık taşıyan içeriklerin 24 saat içinde kaldırılmasını zorunlu tutuyor. Şirketlerin, bu konuda yapılanlara ilişkin altı aylık rapor yayımlamalarını gerekli kılıyor. Düzenlemelere uymayanlara ağır cezai yaptırımlar uygulanıyor. Bireyler için 5 milyona euroya kadar, şirketler için de 50 milyon euro para cezası söz konusu.

Fransa’da, 2020 yılında yapılan düzenleme uyarınca 24 saat içinde ırk, din, cinsel yönelim ve cinsiyet temelli nefret söyleminin yanı sıra cinsel taciz kapsamına giren içeriklerin kaldırılması isteniyor. Terör ve çocuk istismarı alanlarındaki içeriklerin kaldırılmasına yönelik öngörülen süre bir saat. Yasalara uymayan sosyal medya şirketlerine 1.25 milyon euro para cezası veriliyor.