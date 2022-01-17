DHA'nın haberine göre Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze ve örenyerlerine yönelik listede birinci sırada Konya Mevlana Müzesi yer aldı. DÖSİM verilerine göre 2021 yılında Türkiye'de en çok ziyaretçi alan Konya Mevlana Müzesi'ni 1 milyon 507 bin 264 kişi ziyaret etti.