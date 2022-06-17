104 YILDIR HİZMET VERİYOR

Hiç evlenmemiş birinin aşka bu kadar önem vermesi bazı müşterilerce takdir edilirken bazı müşterilerce de garip karşılanıyor. Müşterilerine çay ikram eden ve sürekli hareket halinde olan 64 yaşındaki Kazım Derviş, dağcılık sporuyla ilgilendiğini, yaşı ilerlemiş olmasına rağmen bu yüzden genç ve dinamik olduğunu söylüyor. Derviş, 1918 yılında açılmış olan 104 yaşındaki çayevinin İran Kültür Mirası Listesi’nde yer aldığını, 80 yıldır da ailesi tarafından işletildiğini belirtti.