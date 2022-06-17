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İşte Tahran'daki dünyanın en küçük çayevi!

İran’ın başkenti Tahran’daki tarihi Büyük Pazar’da bulunan 'dünyanın en küçük çayevi' yerli ve yabancı turistler ile çarşı esnafından ilgi görüyor

17.06.2022 - 12:47 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • İran’ın Ulusal Kültürel Miras Listesi’nde de yer alan 104 yıllık çayevi kurulduğu günden beri aynı yerde müşterilerine hizmet veriyor. AA'nın haberine göre İran’ı anlatan gezi kitaplarında da ismi geçen 2 metrekarelik çayevini 80 yıldır Mebhutiyan ailesi işletiyor. Yaklaşık 15 yıldır çayevini işleten Kazım Derviş, daha önce reklam şirketinde çalıştığını, babasıyla birlikte işlettiği mekanı babasının ölmesi üzerine 5 yıldır da yalnız işlettiğini söyledi. Derviş, reklam şirketinde çalıştığı zamanlarda da her fırsat bulduğunda babasına yardıma geldiğini belirtti.

  • Babası Hacı Ali Mebhutiyan’ın irfana duyduğu ilgiden dolayı Mebhutiyan olan soyadının yerine Derviş soyadını kullandığını söyleyen Kazım Derviş, bu nedenle çayevinin adının Hacı Ali Derviş Kahvehanesi olduğunu ifade etti. Hacı Kazım Derviş, tebessümü ve müşterilerine gösterdiği ilgiden dolayı çevresinde çok seviliyor. Derviş, çayevine gelen genç çiftlere üzerinde aşk yazılı inciyi verip bunu eşlerine vermelerini istiyor ve onlara muhabbet çayı anlamına gelen Çay-ı Mehrebani'yi ikram ediyor.

  • 104 YILDIR HİZMET VERİYOR

    Hiç evlenmemiş birinin aşka bu kadar önem vermesi bazı müşterilerce takdir edilirken bazı müşterilerce de garip karşılanıyor. Müşterilerine çay ikram eden ve sürekli hareket halinde olan 64 yaşındaki Kazım Derviş, dağcılık sporuyla ilgilendiğini, yaşı ilerlemiş olmasına rağmen bu yüzden genç ve dinamik olduğunu söylüyor. Derviş, 1918 yılında açılmış olan 104 yaşındaki çayevinin İran Kültür Mirası Listesi’nde yer aldığını, 80 yıldır da ailesi tarafından işletildiğini belirtti.

  • Çay içmeye gelen yerli ve yabancı turistlere üzerinde Farsça ve İngilizce Hacı Ali Derviş Kahvehanesi yazılı sembolik parayı hediye ettiğini söyleyen Derviş, bazı müşterilerin çay içtikten sonra para üstünü almadığını, kalan parayı bir kutuda topladığını söyledi. Derviş topladığı bu parayı kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuklara ve evsiz kadınlara harcadığını ifade etti. İran ile ilgili gezi kitaplarında da çay evinin isminin dünyanın en küçük çayevi olarak geçtiğini söyleyen Derviş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • “Şimdi de para için değil burayı sevdiğimden işimi devam ettiriyorum. Müşterilerimize safran, kakule, tarçın, nane, sade ve gül suyu çaylarının yanı sıra Türk kahvesi ikram ediyoruz. Çay 15 bin tümen (yaklaşık 8 lira) ama parası olmayana 500 tümene kadar fiyat düşürüyorum”

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