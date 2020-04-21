21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Navigasyon uygulamasıYandex Navigasyon, Türkiye’de Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında geçen iki hafta sonu 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının ardından meydana gelen trafik verilerini analiz etti.
31 ili kapsayan araştırmada her iki hafta sonunda ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında pazartesi günlerinin ilk saatlerinde trafikte önemli bir hareketlilik gözlemleyen Yandex Navigasyon, elde ettiği verileri karşılaştırdı.
Yandex Navigasyon’un analizine göre sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk hafta sonunun ardından 13 Nisan Pazartesi gününün başladığı gecenin ilk saati 00.00 - 01.00 arasında, navigasyonun kullanımı bir önceki Pazartesi günü aynı saat aralığına göre yüzde 56 oranında arttı. Bu oran, 20 Nisan Pazartesi gününün ilk saatinde ise yüzde 51 artış gösterdi.
13 Nisan Pazartesi gününe genel olarak bakıldığında ise Yandex Navigasyon uygulamasının kullanımında bir önceki Pazartesi gününe (6 Nisan) göre ortalama yüzde 12 artış kaydedildi. 20 Nisan Pazartesi günü ise bu oran daha da yükseldi. Kullanıcılar 20 Nisan Pazartesi günü, 6 Nisan Pazartesiye göre ortalama yüzde 21 oranında daha çok trafiğe çıktı.
KATEDİLEN KİLOMETRE DE ARTTI
Yandex Navigasyon geçtiğimiz üç haftalık süreçte Pazartesi günlerinin verilerini mercek altına alırken, kullanıcılar tarafından katedilen yolun kilometre bazında uzunluğunu da karşılaştırdı.
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk hafta sonunun ardından 13 Nisan Pazartesi günü, 6 Nisan Pazartesi gününe göre katedilen kilometrede yüzde 25'lik bir artış gözlemlendi. 20 Nisan'da ise katedilen kilometre uzunluğundaki artış oranı 2 hafta öncesine göre yüzde 42 olarak gerçekleşti.
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