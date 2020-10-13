Ünlü isimlerin, usta oyuncuların ve genç yeteneklerin buluştuğu ‘Şeref Sözü’nün başrolünde Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik yer alıyor.

Dizide; yıldız oyuncu Tolgahan Sayışman, Adabeyli Ailesi’nin reisi Cihan Adabeyli’yi, genç yetenek Sude Güler ise Cihan’ın kol kanat gerdiği güzeller güzeli İsra’yı canlandırıyor.

Tolgahan Sayışman, kariyerinde çok farklı bir yerde duran Cihan Adabeyli karakterinde Adabeyli Adası’nın ve ailesinin varlıklı, karizmatik ve modern bir işadamı olarak seyirci karşısına çıkarken; Sude Güler ise duru güzelliği ve yeteneğiyle ekranların yeni yıldızı olmaya hazırlanıyor.

Cihan ve İsra’nın dillere destan aşk hikayesi, ‘Şeref Sözü’ izleyicilerini gönüllerinden yakalamaya hazırlanıyor.

Usta oyuncu Hülya Darcan, Adabeyli Adası’nın hanımı ve Cihan Adabeyli’nin annesi olarak Emsal Adabeyli karakterine, Aras Aydın, İsra’yı bulmak için tüm yolları deneyen eski nişanlısı Faruk karakterine hayat veriyor. Öykü Çelik ise Cihan Adabeyli’nin nişanlısı ve gözü kara aşığı Yasemin olarak seyirci karşısına çıkacak.

Dizinin zengin oyuncu kadrosu Umut Kurt, Meltem Gülenç, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş gibi birbirinden ünlü ve yetenekli isimlerle renkleniyor.

Yıldızlarla dolu kadrosu ve görkemli prodüksiyonuyla ekranların yeni fenomeni olmaya hazırlanan ‘Şeref Sözü’, 14 Ekim Çarşamba akşamı seyirciyi Show TV ekranına kilitleyecek. TIMS&B Productions proje için, Türkiye dizi tarihinde ilk kez 480 bin m2’lik bir adayı dev bir platoya dönüştürdü. ‘Şeref Sözü’ hikayesi kadar adası, muhteşem evleri, göz kamaştıran kostümleri ile de adından söz ettirecek!

‘Şeref Sözü’, yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV ekranında başlıyor!

İşte Şeref Sözü'nün Karakter Tanıtımları:

Cihan Adabeyli Tanıtımı:

Emsal Adabeyli Tanıtımı:

Yasemin Adabeyli Tanıtımı:

Faruk Malik Tanıtımı:

İsra Adabeyli Tanıtımı: