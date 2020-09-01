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Güney Koreli Samsung, mobilcihaz dünyasındaki katlanabilir serisinin yeni nesil cihazı Samsung Galaxy Z Fold2’yi tüketicilerin beğenisine sundu.

Galaxy Z Fold’a göre daha geniş kapak ekranı ve daha büyük ekranıyla gelen Galaxy Z Fold2’nin tanıtımda konuşan Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh, “Samsung Galaxy Z Fold2’yi piyasaya sürerken bir yandan donanımda anlamlı iyileştirmeler yapabilmek için kullanıcılardan gelen geri bildirimlere kulak verdik, diğer yandan kullanıcı deneyimini artırabilmek için yenilikler ortaya koyduk. Google ve Microsoft ile yaptığımız iş ortaklıklarımız elimizi daha da güçlendirirken, mobil cihaz deneyiminin imkânlarını yeniden şekillendiriyoruz” dedi.

6.2 inçlik Sonsuz-O Kapak Ekranıyla gelen Galaxy Z Fold2, azaltılmış kenarlara, çentiksiz ön kameraya sahip ve açıldığında 7.6 inçlik genişliğe ulaşan ana ekran barındırıyor. Kaydırma ve oyunlar esnasında akıcılık için 120Hz uyumlu yenileme hızı bulunan cihazın tasarımında “Gizli Menteşe” teknolojisi kullanılıyor.

Cihaz gövdesinde çıkıntı oluşturmadan oturan, CAM mekanizmasına sahip ve cihazın dik konumda sabitlenmesini sağlayan bu teknoloji sayesinde, yeni Esnek Kullanım Modu deneyimleri destekleniyor. Galaxy Z Fold2’nin, ilk olarak Galaxy Z Flip modelinde kullanılmış olan, menteşe yuvasıyla cihaz gövdesi arasındaki boşluğa toz ve istenmeyen partiküllerinin birikmesini önlemek üzere yerleştirilmiş bir süpürme teknolojisi bulunuyor.

EKRAN PARÇALARA BÖLÜNEBİLİYOR

4500 mAh’lik bataryayla donatılan Samsung’un yeni katlanabilir telefonu, bir defter gibi katlanabiliyor veya tek başına ayakta durabiliyor. Galaxy Z Fold2’de yer alan çoklu görev desteği ile kullanıcılar ekranı iki ya da daha fazla parçaya bölebilecek. Kullanıcılar, ekranı dikey ya da yatay olarak ortadan ikiye veya daha fazla parçaya bölerek aynı anda farklı işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Galaxy Z Fold2’nin yenilikçi katlanabilir formu, Esnek Kullanım Modu ile Uygulama Devamlılığını bir araya getirerek kullanılabilirliği genişletiyor. Esnek Kullanım Modu sayesinde, içerikler gerçek zamanlı olarak yakalanıp, görüntülenebiliyor.

Görsel İçerik Görüntüleme Modu (Capture View Mode) sayesiyle ise çekilen bir fotoğrafı ya da videoyu net olarak görüntüleyebilmenin yanı sıra son çekilen görseller arasından beş tanesi ana ekranın alt yarısında görüntülenirken, bir sonraki çekim için ön izleme aynı anda cihazın üst yarısında görünüyor.

Çift Önizleme özelliğiyle, ana ekran ile kapak ekranı aynı anda kullanıldığında, hem fotoğrafı çeken kişi hem de fotoğrafı çektiren kişi ön izlemeyi aynı anda görebiliyor. Ayrıca, Galaxy Z Fold2’nin esnekliği sayesinde, Kapak Ekranı vizör olarak kullanılarak arka kamerayla yüksek kalitede selfie’ler çekilebiliyor.

Cihazın çoklu kullanım özelliğiyle aynı uygulama üzerinden aynı anda birden fazla dosya açarak ve yan yana görüntüleyerek üretkenlik artırabiliyor. İyileştirilmiş Çoklu Pencere Kullanım Çubuğu sayesinde, App Pair (Uygulama Eşleştirme) ve Kenar Paneli (Edge Panel) entegrasyonuyla birden fazla uygulama aynı anda kullanılabiliyor, “Sürükle ve bırak” komutuyla, bir uygulamada bulunan metinler, görseller ve belgeleri diğer bir uygulamaya sürükleyerek aktarılabiliyor.

TÜRKİYE FİYATI 19 BİN 999 TL!

Süper hızlı şarj özelliğiyle gelen Samsung’unkatlanabilir serisinin yeni nesil cihazı Samsung Galaxy Z Fold2’yi 2 Eylül – 1 Ekim arasında ön sipariş ile satın alacaklara Galaxy Buds Live hediye edilecek. Verilen bilgiye göre bu hediye, kampanyaya katılan Samsung bayiler ve diğer 3. taraf fizik satış noktaları ile 3. taraf online kanalların yanı sıra Samsung Online Mağaza üzerinden satın alınacak Galaxy Z Fold2 cihazlar için geçerli olacak.

Samsung ayrıca Galaxy Z Fold2 sahipleri için “Galaxy Z Premier Service” hizmetini de hayata geçirdi. Bu servis ile özel müşteri servisi hizmeti ve “Moto Kurye Hizmeti” de verilecek.

Bunlara ek olarak Galaxy Z Fold2 sahiplerine satın almayı takip eden 1 yıl boyunca “Ekran Koruma Desteği” de sunulacak. Bu teklif ile ekran değişimi 999 TL’lik fiyatla gerçekleştirilebilecek. Galaxy Z Fold2, Mystic Black ve Mystic Bronze renk seçeneklerine sahip Galaxy Z Fold2’nin Türkiye’deki tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dâhil 19 bin 999 TL olacak.

Samsung Galaxy Z Fold2'nin özellikleri neler?

Galaxy Z Fold2 Ürün Özellikleri Ekran Ana Ekran - 7.6'' QXGA+ Dinamik AMOLED 2X Ekran (22.5:18) Sonsuz Esnek Kullanımlı Ekran (2208 x 1768),373ppi Kapak Ekranı - 6.2'' HD+ Süper AMOLED Ekran (25:9),2260 x 816, 386ppi Boyut Katlanmış Durumda: 68.0 x 159.2 x 16.8mm (Menteşe) ~ 13.8mm(Uzama),282g Açılmış Durumda: 128.2 x 159.2 x 6.9mm(Çerçeve) ~ 6.0mm(Ekran) , 282g Kamera Kapak Kamerası: 10MP Selfie Kamerası: F2.2, Piksel boyutu: 1.22μm, FOV: 80˚ Ön Kamera: 10MP Selfie Kamerası: F2.2, Piksel boyutu: 1.22μm, FOV: 80˚ Üçlü Arka Kamera: 12MP Ultra Geniş Kamera: F2.2, Piksel boyutu: 1.12μm, FOV: 123˚ 12MP Geniş Açı Kamera: Süper Hızlı Çift Piksel AF, OIS, F1.8, Piksel boyutu: 1.8μm, FOV: 83˚ 12MP Telefoto Kamera: PDAF, F2.4, OIS, Piksel boyutu: 1.0μm, FOV: 45˚ Çift OIS, 0.5x uzak ve 2x yakın optik zoom, 10x’e dijital zoom, HDR10+ kayıt, İzleme AF AP 7㎚ 64-bit Sekiz Çekirdekli İşlemci (3.09㎓ + 2.40㎓ + 1.80㎓) Bellek 12GB RAM, 256GB dâhil bellek (UFS3.1) Pil 4500mAh (tipik değere göre) çift pil Şarj Kablolu ve kablosuz hızlı şarj uyumlu Kablosuz Güç Paylaşımı (Kablosuz Güç Paylaşımı, Galaxy Z Fold2, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10+, Galaxy S10e, S10, S10+ S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5 gibi Samsung veya başka marka akıllı telefonlarla ve Galaxy Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch ve Galaxy Buds gibi giyilebilir ürünlerle sınırlı) İşletim Sistemi Android 10 Ağ LTE: Genişletilmiş 4X4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20 2Gbps’ye kadar İndirme hızı/ 200Mbps’ye kadar Yükleme hızı Bağlantı Özellikleri [Wi-Fi] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM Bluetooth® v 5.0 (LE, maks. 2Mbps),USB type-C, NFC, Konum (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) SIM Kart Bir adet eSIM ve bir adet Nano SIM Sensörler Kapasitif Parmak İzi sensörü (yan),İvmeölçer, Barometre, Gyro sensörü, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Yakınlık sensörü, Işık sensörü Doğrulama Kilit tipi: şekil, PIN, şifre Biyometrik kilit tipi: Parmak izi sensörü *, Yüz tanıma* Galaxy Z Fold2'nin yan bölümünde Kapasitif Parmak İzi sensörü bulunur. Ses Stereo hoparlörler Dolby Atmos teknolojisine sahip surround ses (Dolby Digital, Dolby Digital Plus dâhildir.) UHQ 32 bit ve DSD64 / 128 desteği *, PCM: 32 bit'e kadar, DSD: DSD64 / 128 Ses çalma formatı: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Video Video oynatma formatı: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM TV bağlantısı: Kablosuz: Smart View (30 fps'de 1080p ekran yansıtma) / Kablolu: USB tip-C üzerinden DisplayPort'u destekler. HDMI Adaptör ile bağlanırken video çıkışını destekler. (60 fps'de DisplayPort 4K UHD) Güvenlik Knox koruması: gerçek zamanlı izleme ve koruma. Virüs, kötü amaçlı yazılım önleme. (McAfee tarafından desteklenmektedir) Güvenli Klasör: Uygulamalar, fotoğraflar ve videolar gibi içerikleri parmak izi taramasıyla güvende tutmak için cihaz üzerinde güvenli alan. Renkler Mystic Black ve Mystic Bronze Kutu İçeriği Galaxy Z Fold2, Veri Kablosu, Seyahat Adaptörü, Çıkarma Pimi, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, AKG destekli kulaklıklar (USB Tip-C),Galaxy Z Premier Hizmet Broşürü, Marka Hikâyesi Broşürü