İşte şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası oynanan maçlarla devam ederken, şampiyonluk mücadelesindeki heyecan her geçen gün daha da artıyor...

Ligin 34. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u ağırlayan lider Galatasaray, rakibini 4-1 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı.

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Şampiyonluk yarışındaki bir diğer takım Fenerbahçe ise ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırladı ve rakibine 1-0 mağlup oldu. Alınan bu sonuçlarla birlikte zirve yarışında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yle puan farkını 8'e yükseltmiş oldu. Peki; iki takım kalan maçlarını kimlerle oynayacak?

İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları... REKLAM GALATASARAY - 83 PUAN Sarı-kırmızılı takım kalan 4 maçın 2'sini deplasmanda, 2'sini ise sahasında oynayacak. Trabzonspor (D) Kayserispor (E) Göztepe (D) Başakşehir FK (E) FENERBAHÇE - 75 PUAN Sarı-lacivertli takım da ezeli rakibi gibi 4 maçın 2'sini deplasmanda, 2'sini ise sahasında oynayacak. Başakşehir FK (D) Eyüpspor (E) Hatayspor (D) Konyaspor (E)