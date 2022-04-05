Reddit’i Türkler bastı!

Sosyal paylaşım platformu Reddit’in tüm kullanıcılara açık olan global sanat etkinliği Reddit Place’in 2022 etkinliği sona erdi. Reddit'in ilkini 2017 yılında düzenlediği etkinlik bu yıl da birbirinden renkli sahneleri ortaya çıkardı.
Platformdaki kayıtlı kullanıcıların 16 renkli bir paletten tek bir pikselin rengini değiştirerek gerçekleştirilen etkinlik, 1 milyon piksele ayrılmış boş bir tuval ile başlıyor.
Sosyal deney olarak da kurgulanan Place etkinliğinde herhangi bir kural olmadan bütün kullanıcılar, belirli bir süre boyunca istedikleri bir pikseli boyayabiliyor.
ORTAYA ÇIKAN ESERDE YOK, YOK
Milyonlarca kullanıcının katıldığı etkinlikte ülkesinden, bayrağına, kişisinden, emojisine kadar birbirinden farklı binlerce çizim, kendisine aynı çerçevede yer buldu.
Bu interaktif sosyal deney, kullanıcılar arasında ülkelerinin bayraklarını çizme (karşı taraf için ise yine kendi çizimleriyle bunu bozma) yarışına da sahne oldu. Bu kapsam Türk kullanıcılar da pikselleri boyayarak Türkiye’nin bayrağını ortaya çıkarma yarışı verdi. Reddit Place’in son halinde üzerinde Anıtkabir ve Türk bayrağının da yer aldığı anonim resim, şu şekilde görüntülendi:
ÖNCE ÇİZDİLER, SONRA SİLDİLER...
İnternetin en büyük etkniliklerinden biri olan ve 1 Nisan ile 4 Nisan tarihleri arasında yapılan Reddit Place'te Rusya ve Ukrayna savaşı da kendine yer buldu. 2017'deki ilk Place etkinliğine 1 milyondan falza kullanıcı katılırken, bu yıl ise sayı 6 milyonu aştı.
Reddit Place 2022’in gerçekleştirildiği kanvas, etkinliğin sonunda ise yine kullanıcılar tarafından beyaza boyandı. Reddit sözkonusu etkinlik ile farklı kültür ve coğrafyalardan katılım ve anonim çalışma ile insanların nasıl yaratıcı eserler ortaya çıkarabileceklerini gözler önüne sermeyi hedefliyor.
2005 yılında kurulan tartışma ve paylaşım odaklı sosyal platform Reddit’in son açıklanan verilere göre aylık aktif kullanıcı sayısı 52 milyon seviyesinde bulunuyor.
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