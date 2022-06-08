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İngiltere Kraliyet Ailesi ile aralarına mesafe koyup ABD'ye taşınan Prens William-Meghan Markle çifti, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları Lilibet Diana Mountbatten-Windsor'ın birinci yaş günü fotoğrafını paylaştı.

Adını Kraliçe Elizabeth'in çocukluk lakabından alan Lilibet, çiftin Birleşik Krallık ziyareti sırasında, cumartesi günü bir yaşına girdi.

Bu vesileyle, çiftin Windsor'daki evi olan Frogmore Cottage'ın arka bahçesinde bir piknik düzenlendi.

Aile ve yakın arkadaşların davet edildiği doğum günü etkinliğinde, Prens William-Meghan Markle'ın düğün pastasını yapan Amerikalı fırıncı Claire Ptak, Lilibet için özel bir pasta hazırladı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ise Misan Harriman tarafından kaydedildi. Doğum günü kutlamasında Lilibet'in büyümüş hali dikkat çekerken, çiftin kızlarının babası Prens Harry'e olan benzerliği dikkat çekti.

Adını büyük babaannesi Elizabeth'ten ve büyükannesi Diana'dan alan Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, 4 Haziran 2021'de ABD Kaliforniya'da dünyaya geldi.

2020'nin başlarından bu yana Kaliforniya'da yaşayan çiftin Archie adında bir de oğulları bulunuyor.