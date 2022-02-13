NFT ile 16 milyar doları akladılar!

Gerçeklik algısını yeniden tanımlayan metaverse ile blockchain, kripto para ve dijital sanatın buluşma noktası NFT, teknoloji dünyasının yeni yükselen değerleri haline geldi. Facebook’un “Meta” çatısı altındaki dönüşüm hamlesiyle iyice alevlenen bu dünyada, artık her gün bir yeniliğe şahit oluyoruz.

Fırsatlarla tehditlerin olduğu kadar, doğrularla yanlışların da birbirine karıştığı bu alana yakından bakmak için yeni bir dosyanın kapısını aralıyoruz. Türkiye ve dünyadan NFT, metaverse ve blockchain odaklı teknolojilerle ilgili yeniliklerin ve gelişmelerin haftalık özetini, “NFT, metaverse ve öteki şeyler…” başlığı altında toplamaya başlıyoruz.

İşte Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın hazırladığı öteki evrende haftanın özeti…

1- GALAXY S22’NİN METAVERSE İLE İMTİHANI…

Samsung, 9 Şubat Çarşamba günü yeni akıllı telefonları Galaxy S22 Serisi’ni tanıttığı ‘Galaxy Unpacked’ etkinliğini metaverse platformu Decentraland üzerinde Samsung 837X ismiyle yer alan mağazasında canlı olarak yayınladı. Ethereum blok zinciri tarafından desteklenen Decentraland'a bir masaüstü internet tarayıcısı aracılığıyla erişilebiliyor. Kullanıcılar, daha sonra bir fare ve klavye kullanarak blok zinciri destekli sanal dünyada gezinebilecekleri bir avatar oluşturuyorlar.

Ancak metaverse üzerinden yayınlanan bu etkinlikte çoğu kullanıcının Samsung’un 837X mağazasını bulmakta zorlandığı gözlendi. Erişimde teknik sorunlar yaşanan kullanıcılar, 837X mağazasının önünde kuyruklar oluşturdu. Bazı şanslı kullanıcılar, dakikalarca beklemenin ardından Decentraland üzerinden lansman deneyimini yaşarken, diğerlerinin ise ‘gerçek’ dünya üzerinden (Web 2 veya YouTube demek daha doğru) S22 tanıtımına dahil olma yoluna gittiği görüldü.

Yine de Decentraland üzerinde 100 bini aşkın kişinin takip ettiği Galaxy S22 serisinin tanıtımına ev sahipliği yapan Samsung 837X, Decentraland içinde en çok ziyaret edilen alanlardan biri haline geldi. Ancak yeni modellerin doğrudan Decentraland üzerinden satışı yaşanan teknik sorunlar nedeniyle başka tanıtımlara kaldı.

2- NFT İLE 16.5 MİLYAR DOLARLIK PARA AKLAMA!

Küresel NFT satışlarını analiz eden CryptoSlam grubu, NFT pazaryeri LooksRare üzerinde yaptığı araştırmada, platformun para aklama odaklı satışlardan 8.3 milyar dolar ciro elde ettiğini ileri sürdü. Araştırmada, NFT pazarındaki satışlarının büyük çoğunluğunun, ödül token modelini manipüle etmek için yapılan gayri meşru işlemlerden oluştuğu iddia edildi. Bu işlemlerde, telif hakkı bulunmayan eserler listelenip, piyasayı yükselten sahte alım-satımlar yapılıyor.

Üstelik araştırmaya göre bu para aklama taktiği, OpenSea’nin en büyük rakiplerinden olan LooksRare dışındaki bazı diğer platformlarda da kullanılıyormuş. Araştırmaya göre diğer platformlarda tespit edilen para aklamaya yönelik NFT satış hacimleri şöyle: Meebits 4.4 milyar dolar, Terraforms 2.9 milyar dolar, Loot 705 milyon dolar, Cryptophunksv2 251 milyon dolar… CryptoSlam’in tespit ettiği toplam para aklama odaklı satışların toplamı ise 16.5 milyar doları buluyor.

3- SANAL GERÇEKLİK İLE ARICILIĞI ÖĞRETECEKLER

AR, VR, metaverse, yapay zeka ve blockzincir alanındaki yatırımlara odaklanan Cerebrum Tech, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve iştiraki GFDS ile birlikte üretilen "Sanal Gerçeklik Arıcılık Eğitim Modülü" çözümü tanıtıldı.

İklim değişikliği ile mücadelede arıların önemi ve ‘Sanal Gerçeklik’ ile bu farkındalığa katkı sağlamayı amaçlayan projeyi tanıtan Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, “Arıcılık eğitiminde verimliliği ve kolaylığı sağlayacak bir eğitim modülü oluşturduk. Bu VR eğitim modülünü kullanacak olan öğrenciler, arıcılığı sanal dünyada en ince ayrıntılarına kadar öğrenecekler; sahaya çıktıklarında birçok detaylı bilgi ve deneyime sahip olmuş olacaklar” dedi. VR arıcılık eğitim modülünün geliştirilmesi ile hem doğal yaşama hem iş sektörüne hem de gelecek nesillerin eğitimine katkılar sağlayacak çözümler üretilmesi hedefleniyor.

4- MERKEZİYETSİZ VE KUANTUM DİRENÇLİ MESAJLAŞMA

Kripto paranın öncülerinden olarak bilinen David Chaum ve ekibinin geliştirdiği ve kullanıcı mahremiyetini korumaya odaklanan özel mesajlaşma uygulaması xx messenger, merkezi olmayan Xx Network’te kullanıma sunuldu. Dünyanın kuantum dirençli ilk mesajlaşma uygulaması olarak duyurulan xx messenger, kullanıcıların yüzlerce merkezi olmayan düğüm aracılığıyla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlıyor. Uygulama, iOS ve Android'den indirilebilirken, grup sohbetinin yanı sıra fotoğraf ve ses paylaşımı da yapılabiliyor. Mevcut mesajlaşma uygulamalarının aksine, xx messenger mesaj içeriğini kod çözmeye karşı korumak için kuantum dirençli kriptografi kullanıyor ve cMix yazılımı meta verileri (kimin gönderdiği, ne zaman gönderdiği, nereden gönderdiği ve kimin aldığı hakkında bilgi) gizleme hizmeti sunuyor.

Merkezi olmayan platformlar ve web3 ekosistemine odaklanan xx messenger için “iletişimin Bitcoin’i olacak” kadar iddialı konuşan David Chaum, şunları söylüyor: “Son dönemlerde yaşadığımız gizlilik endişeleri, halkı Facebook gibi merkezi kuruluşlar tarafından kişisel bilgilerin kontrolü ile ilgili sorunlara duyarlı hale getirdi. Bilgilerinin kurumsal şirketler tarafından kötüye kullanıldığını fark eden insanlar artık kendilerini korumak ve toplumu faydalı şekillerde değiştirmek için kriptografiyi ve akıllı telefonları nasıl kullanacaklarını anlamaya çalışıyorlar; xx messenger, Bitcoin'in merkezi olmayan finansmanı gibi özel iletişimi güvenli bir şekilde merkezden uzaklaştırıyor. Bunu doğru yapalım: kendi bilgimizin ve kaderimizin kontrolünü ele alalım.”

5- BİNANCE’DEN 105 YILLIK DERGİYE 200 MİLYON DOLAR YATIRIM

Dünyanın önde gelen blok zinciri ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, 105 yıldır yayın hayatını sürdüren Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'a 200 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. Binance, yapılan yatırımla birlikte Forbes’un en büyük iki ortağından biri olurken, sürecin tamamlanmasının ardından Binance Baş İletişim Sorumlusu Patrick Hillmann ve Girişim Sermayesi Bölümü-Binance Labs'in Başkanı Bill Chin Forbes yönetim kuruluna katılacak.

Binance, Menkul Kıymetler Borsası’ndan “FRBS” koduyla listelenmeye başlanacak. Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, kripto para birimlerini, tokenları ve NFT'leri destekleyen blok zincir teknolojisini kullanan internetin merkezi olmayan bir sürümünü ifade eden Web 3.0 başta olmak üzere yaptıkları yatırımla ilgili olarak, "Web3 ve blockchain teknolojilerinin gelişmesi ve kripto piyasasının zenginleşmesiyle, medyanın yaygın tüketici anlayışı oluşturmada önemli bir unsur olduğunu biliyoruz. Bu yatırım, Forbes'un bir ‘yatırım fikri platformu" haline gelmesine yardımcı olacak" dedi.

Kriptonun artık sadece niş bir dikey endüstri olmadığını, diğer birçok endüstriye güç ve fon sağlayan temel katman olduğunu belirten Zhao, “Hem yeniye hem de eskiye yatırım yapın ve bunları kriptoyla birleştirin. Binance, Forbes’ta 200 milyon dolarlık hisse aldı” ifadelerini kullandı.