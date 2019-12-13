13 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Microsoft “Project Scarlett” adıyla geliştirdiği yeni oyun konsolu Xbox Series X’i resmen duyurdu. The Game Awards etkinliğinde sahneye çıkan ve 2020 yılının son aylarında piyasaya sürülecek olan Xbox Series X hem performans gücü hem de tasarımı ile dikkatleri üzerine topladı.
Yeni konsolu tanıtan Xbox Başkanı Phil Spencer, "Xbox Series X gelecek tatil sezonunda bizi konsol oyunculuğunun geleceğine götürecek. En hızlı ve en güçlü Xbox konsolumuz performans, hız ve uyumluluğu yeni bir seviye oluşturacak" dedi.
Microsoft'un 15 oyun stüdyosuyla tarihinin en büyük ve en yaratıcı çeşitlilikteki platforma özel oyun serisini geliştirdiğini de duyuran Spencer, bu oyunlardan ilkinin Senua's Saga: Hellblade 2 olacağını açıkladı. Xbox Series X’e özel oyunlar, Windows 10 mağazasında ve Steam aracılığıyla oyunculara sunacak. Bu oyunların PC üzerinden de yayınlanması bekleniyor.
PC KASASI GÖRÜNÜMLÜ OYUN CANAVARI
Konsol oyuncularının pek de aşina olmadığı bir görünümü olan Xbox Series X, kule tipi bir tasarıma sahip. Bu tasarımla cihaz, oyun konsolundan çok PC kasasını andırıyor.
Xbox Series X, AMD'nin Zen 2 ve Radeon RDNA mimarisine dayanan özel olarak tasarlanmış işlemcilerini barındırıyor. Microsoft’un oyun tutkunları için kritik öneme sahip olan yükleme sürelerini iyileştireceğini vaadettiği Xbox Series X'te depolama teknolojisi olarak ise NVMe SSD kullanılıyor.
Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu, 8K çözünürlük, oyunlarda 120 fps'ye kadar kare hızı, ışın izleme teknolojisi ve değişken yenileme hızı desteği de içeriyor.
Microsoft Xbox Series X ile kablosuz kontrol cihazı da yenileniyor. Mevcut Xbox One konsolları ve Windows 10 PC'lerle de uyumlu şekilde çalışacak olan yeni Xbox Wireless Controller hakkında da bilgi veren Spencer, "Boyutu ve şekli daha geniş bir kitleye hitap edecek şekilde düzenlendi ve ayrıca ekran görüntüleri ve oyun klipleri almayı kolaylaştırmak için yeni bir Share düğmesine sahip" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!