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Microsoft “Project Scarlett” adıyla geliştirdiği yeni oyun konsolu Xbox Series X’i resmen duyurdu. The Game Awards etkinliğinde sahneye çıkan ve 2020 yılının son aylarında piyasaya sürülecek olan Xbox Series X hem performans gücü hem de tasarımı ile dikkatleri üzerine topladı.

Yeni konsolu tanıtan Xbox Başkanı Phil Spencer, "Xbox Series X gelecek tatil sezonunda bizi konsol oyunculuğunun geleceğine götürecek. En hızlı ve en güçlü Xbox konsolumuz performans, hız ve uyumluluğu yeni bir seviye oluşturacak" dedi.

Microsoft'un 15 oyun stüdyosuyla tarihinin en büyük ve en yaratıcı çeşitlilikteki platforma özel oyun serisini geliştirdiğini de duyuran Spencer, bu oyunlardan ilkinin Senua's Saga: Hellblade 2 olacağını açıkladı. Xbox Series X’e özel oyunlar, Windows 10 mağazasında ve Steam aracılığıyla oyunculara sunacak. Bu oyunların PC üzerinden de yayınlanması bekleniyor.

PC KASASI GÖRÜNÜMLÜ OYUN CANAVARI

Konsol oyuncularının pek de aşina olmadığı bir görünümü olan Xbox Series X, kule tipi bir tasarıma sahip. Bu tasarımla cihaz, oyun konsolundan çok PC kasasını andırıyor.

Xbox Series X, AMD'nin Zen 2 ve Radeon RDNA mimarisine dayanan özel olarak tasarlanmış işlemcilerini barındırıyor. Microsoft’un oyun tutkunları için kritik öneme sahip olan yükleme sürelerini iyileştireceğini vaadettiği Xbox Series X'te depolama teknolojisi olarak ise NVMe SSD kullanılıyor.

Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu, 8K çözünürlük, oyunlarda 120 fps'ye kadar kare hızı, ışın izleme teknolojisi ve değişken yenileme hızı desteği de içeriyor.

Microsoft Xbox Series X ile kablosuz kontrol cihazı da yenileniyor. Mevcut Xbox One konsolları ve Windows 10 PC'lerle de uyumlu şekilde çalışacak olan yeni Xbox Wireless Controller hakkında da bilgi veren Spencer, "Boyutu ve şekli daha geniş bir kitleye hitap edecek şekilde düzenlendi ve ayrıca ekran görüntüleri ve oyun klipleri almayı kolaylaştırmak için yeni bir Share düğmesine sahip" dedi.