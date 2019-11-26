"ÇOK MUTLUYUM"

Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.