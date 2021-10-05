İşte Facebook'taki çöküşün faturası!

Sosyal medya devi Facebook ve grup şirketleri Instagram ile WhatsApp'ta Türkiye saati ile dün 18:40 civarında başlayan global erişim sorunu, yaklaşık 6 saatte ancak giderilebildi. Facebook'un şimdilik özür ile geçiştirip nedenlerini açıklamadığı erişim sorununun, sosyal ağın DNS sunucularının çökmesinden ve yönlendirme yapmayı sağlayan ağ protokollerinin (BGP) de devre dışı kalmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Kullanıcılar, Facebook, Instagram ve WhatsApp’a ancak gece yarısından sonra kademeli olarak tekrar erişmeye başlayabilirken, Facebook tarihinin en büyük çöküşlerinden biri olarak kayda geçen sorunun, faturası da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İşte 3 temel kalemde Facebook’taki tarihi çöküşün yaklaşık 6 saatte yarattığı ekonomik tahribat...
1- BORSADA KAYIP 49 MİLYAR DOLAR
Tarihi çöküş, sosyal medya devinin ABD borsalarında NASDAQ Endeksi’nde işlem gören hisselerini de sarstı. Seans içinde yüzde 7’ye yakın değer kaybeden Facebook hisseleri günü yüzde 4.9’luk kayıpla kapattı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Facebook'un 1 Ekim Cuma günü 967 milyar dolar seviyesinde olan piyasa değeri de dün yaşanan global çöküşün etkisiyle bir günde 48 milyar dolarlık düşüşle 919 milyar dolara geriledi.
2- ZUCKERBERG’İN KAYBI 6 MİLYAR DOLAR
Facebook hisselerindeki düşüş, sosyal ağın kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in kişisel servetine de hemen olumsuz yansıdı. Zuckerberg’in kişisel serveti bir günde 5.9 milyar dolar eridi.
Forbes’un Milyarderler Listesi’ne göre serveti 116.8 milyar dolara düşen Zuckerberg, dünya zenginler listesinde de 6. sıraya geriledi. Zuckerberg bu 6 milyar dolarlık kayıpla, dün dünya milyarderleri arasında kaybedenler listesinin zirvesini de kimselere bırakmadı.
3- EKONOMİK KAYIP 1 MİLYAR DOLAR
Sosyal medya devindeki 6 saatlik çöküş nedeniyle ortaya çıkan zarar, Facebook ve Zuckerberg ile de sınırlı kalmadı. Küresel internet kesintilerini izleyen NetBlocks'un hesaplamalarına göre Facebook, Instagram ve WhatsApp'a, dünya genelinde ve aynı anda erişilememesinin küresel ekonomiye 1 saatlik maliyeti 161 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
Türkiye saati ile 4 Ekim Pazartesi günü 18:40 civarında başlayan kesintinin 5 Ekim Salı saat 01:00 itibariyle giderilmeye başlandığı dikkate alındığında, Facebook ve çatısı altındaki WhatsApp ile Instagram'da yaşanan sorunun global ekonomik maliyeti de 1.1 milyar doları aşmış oldu.
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