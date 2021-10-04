Facebook'ta ortalık karıştı

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Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Bu paltformları kullanan binlerce insan ise bir diğer dev sosyal medya platformu Twitter'da aktif olmaya başladı.

Erişim sorunu yaşanmayan ve etkileşim trafiği artan Twitter’dan şu imalı tweet geldi: "Kelimenin tam anlamıyla herkese merhaba." Bu mesaja ise Whatsapp'ın Twitter hesabından, "Merhaba" yanıtı geldi.

Bir Twitter kullanıcısının, Facebook'un alan adının (domain) satışa çıkarıldığına dair ekran görüntüsünü tweet atması sonrası Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in bu tweete "How much?" (Fiyatı ne kadar) cevabını vermesi ise viral oldu. Tweet 45 dakika içinde 32 bin beğeni aldı.

Facebook alan adının kısa süreliğine Facebook bünyesinden çıktığı ve satılık duruma geldiği görüldü. Alan adı hala Facebook'a kayıtlı.

Whatsapp'tan yapılan açıklamada, "Şu anda bir erişim sorunu yaşandığının farkındayız. Sorunun en kısa sürede düzelmesi için çalışmalarımız sürüyor" ifadesi kullanıldı.