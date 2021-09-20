Araştırmanın dikkat çeken bir diğer noktası ise akıllı telefon markasına göre yapılan analiz oldu. Analizde seçili ülkelerde ortalama hızı en yüksek olan akıllı telefon markaları da sıralandı. İşte bu araştırmaya göre mobil internette ülke ülke ortalama download hızı en yüksek çıkan telefon modelleri…