İşte en çok aranan meslekler
İŞKUR Ocak-Nisan dönemine ilişkin açık iş istatistiklerini yayımladı. İşte söz konusu dönemde en çok aranan meslekler
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Nisan ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 229.066 oldu. Ocak-Nisan döneminde ise 856.041 açık iş alındı. İşte en çok açık pozisyon bulunan meslekler...
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Özel güvenlik (silahsız)
Açık iş: 37.103
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Turizm ve otelcilik elemanı
Açık iş: 21.937
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- 4
Satış elemanı/danışmanı
Açık iş: 20.956
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Servis elemanı (garson)
Açık iş: 20.090
- 6
Reyon görevlisi
Açık iş: 16.790
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- 7
Konfeksiyon işçisi
Açık iş: 16.210
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Diğer imalat ve ilgili işler (elle)
Açık iş: 11.202
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Market elemanı
Açık iş: 10.033
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Güvenlik görevlisi
Açık iş: 9.818
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Perakende satış elemanı (gıda)
Açık iş: 8.899