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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik En çok hangi meslekler aranıyor? Son veriler açıklandı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşte en çok aranan meslekler

        İŞKUR Ocak-Nisan dönemine ilişkin açık iş istatistiklerini yayımladı. İşte söz konusu dönemde en çok aranan meslekler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:41
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        • 1

          Nisan ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 229.066 oldu. Ocak-Nisan döneminde ise 856.041 açık iş alındı. İşte en çok açık pozisyon bulunan meslekler...

        • 2

          Özel güvenlik (silahsız)

          Açık iş: 37.103

        • 3

          Turizm ve otelcilik elemanı

          Açık iş: 21.937

        • 4

          Satış elemanı/danışmanı

          Açık iş: 20.956

        • 5

          Servis elemanı (garson)

          Açık iş: 20.090

        • 6

          Reyon görevlisi

          Açık iş: 16.790

        • 7

          Konfeksiyon işçisi

          Açık iş: 16.210

        • 8

          Diğer imalat ve ilgili işler (elle)

          Açık iş: 11.202

        • 9

          Market elemanı

          Açık iş: 10.033

        • 10

          Güvenlik görevlisi

          Açık iş: 9.818

        • 11

          Perakende satış elemanı (gıda)

          Açık iş: 8.899

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