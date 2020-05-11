Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyonun zorunlu olarak hayatımıza girdiği bu dönemde, evde vakit geçirmenin de en popüler yolu da bilgisayar, telefon ve televizyon ekranları oldu. Yaratıcı içeriklerin son dönemde hatırı sayılır oranda artışıyla, televizyon ekranları da artık yalnızca film, dizi, oyun ya da yarışmalardan ibaret değil.
Youtube’da pek çok kanal; dünyaca ünlü müzeleri, şehirleri ve tarihi yapıları 360 derece ya da 4K seçeneklerle sanal ortamda gezmeye olanak sağlayan içerikler sunuyor. Philips TV de bu dönemlerde kullanıcıların gezip deneyimleyebileceği, dünyaca ünlü müzeler ve manzaraları paylaşan Youtube kanallarından oluşan bir seçki hazırladı. İşte dünyaca ünlü müzeleri paylaşan o sanal tur kanalları…
1- Wanderlust Travel Videos
Özellikle Avrupa’nın popüler yerlerini ve manzaralarını 4K seçenekle turlamayı sağlayan kanal, Paris’teki Louvre Müzesi gezisini de iki bölüm olarak kanalında paylaşıyor. Kanalda, dünyaca ünlü parkları da gezmek mümkün.
2- Prowalk Tours
Dünyanın dört bir yanından çarpıcı manzaraları dron çekimleriyle sanal gezi formatında paylaşan Prowalk Tours, İtalya’nın güneyinde yer alan Paestum Antik Kenti’ni, Kahire Mısır Müzesi’ni ve Keops Gemisi’ni 4k/60 fps seçenekle sanal ortamda gezme imkanı tanıyor. Kanalda İtalya’nın meşhur kenti Venedik’i de gezebilirsiniz.
3- Travel with Camera
Birinci şahıs kamera formatını 4K kalitesiyle sunan YouTube kanalı; Washington Doğa Tarihi Müzesi’ni ve merkez tren istayonunu deneyimleme imkanı sunuyor. Kanalda Washington kentinin Dupont bölgesi de sanal bisiklet turuyla gezilebiliyor.
4- Mütter Museum of the College of Physicians of Philadelphia
Philadelphia Hekimler Koleji’nde yer alan Mütter Müzesi’ne ait olan YouTube kanalı; tıp tarihine ait ilginç bilgileri, müze eğitmenleri ve akademisyenler aracılığıyla kısa videolar olarak izleyiclere sunuyor. Kanalda Küratör Anna Dhody’nin rehberliğinde Mütter Müzesi’ni de gezip görebilirsiniz.
5- Ambient Walking
Birinci şahıs kameradan uzun yürüyüşleri yüksek kalitede yayınlayan kanalda; Japonya’daki Kasuga-Taisha Mabedi, Kyoto Kraliyet Sarayı, Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur’u yürüyerek gezebiliyorsunuz. Kanalın içerikleri arasında Londra’daki British Museum ve Abu Dhabi’deki Louvre Müzesi gezisine de katılabilirsiniz.
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