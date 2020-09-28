1- Sezon bitiminde Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mohamed Elneny ve Victor Ruiz gibi doğrudan onbir oynayan beş oyuncu takımdan ayrıldı. Sol bek ve stopere Welinton ile N'Sakala alınsa da, birinci ve tüm dünyadaki takımların en önemli önceliği olan santrfor transferi en sona bırakıldı ve 60 gün bu bölgeye takviye yapılmadı.