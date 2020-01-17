17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019, enerji sektöründe “rekorlar yılı” olarak tarihe geçti. İthal bir kaynak olan doğal gazın önceki yıllarda yüzde 40’lara ulaşan elektrik üretimindeki payı, yüzde 18.3’e kadar geriledi. Doğal gaz gerilerken, en ucuz kaynak olarak öne çıkan suyun payı önemli ölçüde arttı. Zira, 2019’da barajlar su yönünden deyim yerindeyse coştu. Barajlara, 2019’da bir önceki yıla göre gelen su miktarı yüzde 60 arttı ve 84 milyar 339 milyon metreküpe ulaştı. Enerji yönetimi de suyu enerjiye çevirdi ve gazda frene bastı.
“KURAK DÖNEM” KAYGISI
Ancak, geçen yılın sonuna doğru hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti, gerek kar gerekse de yağmur yağışındaki azalma dikkatlerden kaçmadı. Buna bağlı olarak “kurak” bir döneme girildiği yönünde kaygılar dile getirilmeye başladı.
İŞTE 2020 YILININ İLK VERİLERİ
Enerji yönetimi ve ilgili çevreler, bu ortamda ocaktan başlayarak mayıs ayına kadar olan “yağış dönemi”nde barajlara gelecek su miktarını çok daha yakından izlemeye aldı. Bu yöndeki kaygıların ardından ilk adım atılmış ve sudan elektrik üretiminin payı azaltılmıştı.
Merakla beklenen ilk veriler ortaya çıkmaya başladı. Başta, Keban olmak üzere ana havza barajlara (Adıgüzel, Alkumru, Almus, Alpaslan-1, Altınkaya, Batman, Boyabat, Demirköprü, Deriner, Dicle, Ermenek, Garzan, Hasan Uğurlu, Hirfanlı, Karacaören gibi) yeni yılın ilk 12 gününde 1 milyar 521 milyon metreküp su geldi. Bu barajlar, geçen yıl aynı dönemde 2 milyar 809 milyon metreküp su tutmuştu. Söz konusu dönemde su miktarında yarı yakın düşüş yaşandı.
“BELLİ BİR SİNYAL VERİR”
Enerji sektörü uzmanları, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, bu veriler ışığında yorum yapmanın erken ve yanıltıcı olabileceğini belirterek, “Ancak, belli bir sinyal olarak da görülebilir. 12 günlük dönemde geçen yıla göre gelen su miktarının yarı yarıya azalması önemli görünüyor” dedi.
Uzmanlar, Keban’ın çok tayin edici olduğuna dikkat çekerek, “Ana havza olarak öne çıkan Fırat Nehri üzerindeki Keban’da elektrik üretiliyor. Su, sırasıyla Karakaya, Atatürk ve Birecik barajlarına akıyor. Karakaya, elektrik üretiyor ve su bir sonraki baraja yöneliyor. Bu zincir nehir boyunca yer alan santrallarda yineleniyor. Bu nedenle, Keban’ın tuttuğu su miktarı, Fırat üzerindeki santrallardan elektrik üretimi açısından belirleyici oluyor” dedi.
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