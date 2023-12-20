REKLAM advertisement1

AK Parti'de aday belirleme mesaisi devam ederken hazırlanacak master plan ile şehrin sorunlarına yönelik çözümler içeren hedefler ortaya konulacak. 27 Aralık'taki grup toplantısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merak edilen o ismi açıklaması bekleniyor.

5 YIL ÖNCE NE VAAT EDİLDİ? 5 YILDA NE YAPILDI?

Kampanya, üç ana aşamadan oluşacak. İlk aşamada, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştiremediği vaatler ele alınacak. İkinci aşamada, AK Parti'nin vaatleri ve projeleri detaylı bir şekilde anlatılacak. Kampanya, 1 Ocak'tan itibaren başlayacak.

TRAFİK SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

"İstanbul’un trafik sorunu nasıl çözülecek?" Öncelikle ele alınacak konulardan biri bu olacak. Metrobüs hattı altından geçecek yeni metro hattı ya da üzerine inşa edilecek hafif raylı sistem gündemde. Söz konusu raylı sistem inşasının tamamlanmasıyla; metrobüs hattının işgal ettiği alan boşaltılacak. Yerine de E-5 karayoluna ek şeritler eklenecek. Raylı sistem ağının yaygınlaştırılmasıyla İstanbulluların 1 saatte evlerinden iş yerlerine ulaşması hedeflenecek.

REKLAM

GLOBAL MARKA YÖNÜ VURGULANACAK

Kampanya sürecinde, İstanbul’un global marka yönü öne çıkarılıp, aday da o markanın elçisi olarak tanıtılacak. İstanbul'un düzenlenmesi planlanan ayrı programda hazırlanan vizyon ve vaatler açıklanacak. Programda sadece başkan adayı değil, aralarında şehir plancısı, deprem uzmanı, tarihçilerden de oluşan geniş bir çalışma kadrosu da tanıtılacak.

“SEYRELTİLMİŞ ŞEHİR"

"Seyreltilmiş şehir" kavramı da kampanyanın bir başka unsuru olacak. Bağcılar, Bahçelievler gibi ilçelerde nüfusun seyreltilmesi hedeflenecek. Seyreltilecek nüfus, yatay mimarinin esas alındığı yeni yerleşim alanlarına taşınacak. Mevcut yerleşim bölgelerindeki binalar arasında mesafe açılacak. Yeşil alan ve parkların sayısı artacak. Kalan binalar depreme karşı güçlendirilecek.