Bir çevrimiçi arkadaşlık uygulaması, 22 Nisan Dünya Günü kapsamında kullanıcılarının iklim değişikliği ve çevre konusundaki yaklaşımını mercek altına aldı. Peki Türkiye'de durum nasıl?

İklim değişikliği ve çevresel tehditler her geçen gün daha önem kazanıyor. İnsanların farkındalığı arttıkça günlük hayatta yansımaları da yeni bir boyut kazanıyor.

Peki çevreye duyarlılık flört dünyasında nasıl karşılanıyor? OkCupid, kullanıcılarının bu alanda verdikleri yanıtları inceledi. Veriler umut verici bir tablo çiziyor.

BEKARLAR DÜNYANIN GELECEĞİ KONUSUNDA ENDİŞELİ

Geçtiğimiz yıl 400 bini aşkın kullanıcı iklim rozetini profiline ekledi. 2022 yılında ise bu rakamın yarım milyonu geçmesi bekleniyor. Verilere göre bekarların en önemsediği sorunların başında iklim değişikliği geliyor. Hatta bu konu, kullanıcılar için dünya barışından bile öncelikli. Öyle ki "Sizin için dünyadaki en önemli sorun nedir?" sorusuna "çevre" yanıtını verenlerin oranı, "tüm hastalıkları dünyadan silmek" yanıtını verenlerden 2 kat, "dünya barışı" yanıtı verenlerden ise %30 fazla. Küresel ısınma da bekarların endişelendiği konular arasında. Son beş yılda profillerinde çevre ve iklim değişikliğinden bahsedenlerin oranında yüzde 368'lik bir artış bulunuyor. Son üç yılda ise "İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz?" sorusuna gelen yanıtlarda yüzde 36, bu konuda endişesini dile getirenlerde ise yüzde 81'lik bir artış görünüyor.

Y KUŞAĞI ÖNCÜLÜK EDİYOR

1980'den sonra doğan nesilde her dört kişiden 3'ü tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını savunurken, üçte ikisi "Ne sıklıkla iklim değişikliği hakkında düşünüyorsun?" sorusuna "her gün" ya da "sık sık" şeklinde cevap veriyor. Bu soruya "nadiren" cevabını verenlerin oranı ise yüzde 30'u geçmiyor. "Tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasını istiyor musun?" sorusuna Türkiye'deki kullanıcıların dörtte üçü, Birleşik Krallık'ın yüzde 83'ü, Almanya'nın ise yüzde 85'i "evet" yanıtını veriyor.

TÜRK KULLANICILARIN YARISI KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAYA ÇALIŞIYOR

İnsan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçülmesinde kullanılan ve birim karbondioksit üzerinden ölçülen karbon ayak izi; enerji sarfiyatı, ulaşım, tüketim gibi birçok etken yüzünden artıyor. Dünya genelinde bekarların yüzde 65'i "Bilinçli olarak karbon ayak izini azaltacak çaba gösteriyor musun?" sorusuna "evet" cevabını veriyor. Türkiye'de de her iki kullanıcıdan biri bu konuyu önemsiyor.

DOĞAYI SEVEN AŞKI DA BULUYOR

Y kuşağı ve Avrupalı bekarlar iklim değişikliği konusunda atılan adımlara öncülük etse de dünyanın dört bir yanında kullanıcılar destek vermeye hazır görünüyor. Kullanıcıların yüzde 90'ı gezegenini önemseyen biriyle birlikte olmak istediğini söylerken, bu konuda endişe duyduğunu belirtenler diğerlerine göre daha fazla beğeni (%37) ve eşleşme (%11) alıyor.