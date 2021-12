HABERTURK.COM

Android uygulama mağazası Google Play’de 2021 yılının en iyi uygulama ve oyunları belli oldu. Google’ın açıklamasına göre “Kullanıcıların Seçimi” ödülünü uygulamada Paramount+ ve oyunda ise Garena Free Fire MAX alırken; 2021 yılında Google Play’in en iyi uygulaması kişisel meditasyon koçu Balance, en iyi oyunu ise Pokémon UNITE seçildi.

YILIN UYGULAMALARI

İşte 2021 yılında Google Play’in en iyi uygulamaları

İyilik için en iyi uygulamalar

- Empathy

- Mentor Spaces

- Speechify



Günlük ihtiyaçlar için en iyi uygulamar

- Blossom

- PhotoRoom

- Rabit

En eğlenceli uygulamalar

- Clubhouse

- Noobly

- Whatifi



Gizli kalmış en iyi uygulamalar

- Laughscape

- Moonbeam

- Moonly



En iyi kişisel gelişim uygulamaları

- Balance

- Clementine

- Uptime



Tabletler için en iyi uygulamalar

- Canva

- Concepts

- Houzz

Giyilebilir cihazlar için en iyi uygulamalar

- Calm

- MyFitnessPal

- Sleep Cycle

Google TV için en popüler uygulamalar

- Disney+

- ESPN

- Tubi

YILIN OYUNLARI

Google Play’de 2021 yılının en iyi oyunları ise kategorilerine göre şöyle sıralandı:

En iyi rekabetçi oyunlar

- League of Legends: Wild Rift

- MARVEL Future Revolution

- Pokemon UNITE

- Rogue Land

- Suspects: Mystery Mansion



En iyi ezber bozan oyunlar

- Inked

- JanKenUP!

- Knights of San Francisco

- Overboard!

- Tears of Themis

En iyi bağımsız oyunlar

- 7 Billion Humans

- Bird Alone

- Donut Country

- My Friend Pedro: Ripe for Revenge

- Puzzling Peaks EXE

En iyi basit oyunlar

- Cats in Time

- Crash Bandicoot: On the Run!

- Disney POP TOWN

- Switchcraft -Towers

Tabletler için en iyi oyunlar

- Chicken Police — Paint it RED!

- League of Legends: Wild Rift

- My Friend Pedro: Ripe for Revenge

- Overboard!

- The Procession to Calvary