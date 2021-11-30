Android uygulama mağazası Google Play’de 2021 yılının en iyi uygulama ve oyunları belli oldu. Google’ın açıklamasına göre “Kullanıcıların Seçimi” ödülünü uygulamada Paramount+ ve oyunda ise Garena Free Fire MAX alırken; 2021 yılında Google Play’in en iyi uygulaması kişisel meditasyon koçu Balance, en iyi oyunu ise Pokémon UNITE seçildi.
YILIN UYGULAMALARI
İşte 2021 yılında Google Play’in en iyi uygulamaları
İyilik için en iyi uygulamalar
- Empathy
- Mentor Spaces
- Speechify
Günlük ihtiyaçlar için en iyi uygulamar
- Blossom
- PhotoRoom
- Rabit
En eğlenceli uygulamalar
- Clubhouse
- Noobly
- Whatifi
Gizli kalmış en iyi uygulamalar
- Laughscape
- Moonbeam
- Moonly
En iyi kişisel gelişim uygulamaları
- Balance
- Clementine
- Uptime
Tabletler için en iyi uygulamalar
- Canva
- Concepts
- Houzz
Giyilebilir cihazlar için en iyi uygulamalar
- Calm
- MyFitnessPal
- Sleep Cycle
Google TV için en popüler uygulamalar
- Disney+
- ESPN
- Tubi
YILIN OYUNLARI
Google Play’de 2021 yılının en iyi oyunları ise kategorilerine göre şöyle sıralandı:
En iyi rekabetçi oyunlar
- League of Legends: Wild Rift
- MARVEL Future Revolution
- Pokemon UNITE
- Rogue Land
- Suspects: Mystery Mansion
En iyi ezber bozan oyunlar
- Inked
- JanKenUP!
- Knights of San Francisco
- Overboard!
- Tears of Themis
En iyi bağımsız oyunlar
- 7 Billion Humans
- Bird Alone
- Donut Country
- My Friend Pedro: Ripe for Revenge
- Puzzling Peaks EXE
En iyi basit oyunlar
- Cats in Time
- Crash Bandicoot: On the Run!
- Disney POP TOWN
- Switchcraft -Towers
Tabletler için en iyi oyunlar
- Chicken Police — Paint it RED!
- League of Legends: Wild Rift
- My Friend Pedro: Ripe for Revenge
- Overboard!
- The Procession to Calvary
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