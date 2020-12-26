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İşte 2020'nin en iyi mobil oyunları! Haberler
İşte 2020 yılının en iyi mobil oyunları
Dünyayı sarsan koronavirüs salgını, 7’sinden 77’ine akıllı telefon kullanıcılarını oyun bağımlısı da yaptı. Oyun pazarında pastanın artık yarısından fazlasını (yüzde 55) oluşturan mobil oyunlara (oyun ve oyun içi satın almalar),2020 yılında 100 milyar dolardan fazla para harcandı. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte eve kapanan yüz milyonlar için eğlenme, vakit geçirme ve sosyalleşmenin anahtarı da oyunlar oldu.
Kimileri Call Call of Duty: Mobile, Minecraft, Roblox, NBA 2K20, Grand Theft Auto rüzgarına kapılırken; kimileri ise Subway Surfers, Mario, Spongebob gibi klasiklerden vazgeçmedi. Homescapes bulmaca oyunlarının yeni bağımlılık yapanı ünvanını kazanırken; Genshin Impact ve Legends of Runeterra hem iOS hem de Android’in en iyileri arasına adını açık ara yazdırdı.
İlk olarak 2012 yılında piyasaya sürülen ve dünyayı bir salgın ile yok etmeye çalışıldığı simülasyonu oyunu Plague Inc. ise Covid-19 salgını ile birlikte 2020 yılına damga vuran mobil oyunlar arasına girdi.
İşte iOS ve Android için App Store ve Google Play’de 2020’nin en iyi mobil oyunları...
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