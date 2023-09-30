İstanbulspor - Antalyaspor: 1-2 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Antalyaspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçı Adam Buksa'nın ikinci yarıda attığı gollerle 2-1 kazandı. Akdeniz ekibi bu sonuçla 9'a çıkardı. Galibiyeti bulunmayan İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Antalyaspor, yenik duruma düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
Ev sahibi İstanbulspor, 26. dakikada Valon Ethemi'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor, 50 ve 60. dakikalarda Adam Buksa'nın kaydettiği iki golle mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Antalyaspor puanını 9'a çıkarırken, henüz galibiyeti bulunmayan ve üst üste 4. kez yenilen İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Murat Altan
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin (Dk. 46 Traore), Loshaj (Dk. 70 Rroca), Muammer Sarıkaya (Dk. 88 Eslem Öztürk), Ethemi (Dk. 88 Jackson), Mamadou (Dk. 78 Sambissa), İbrahim Yılmaz
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel (Dk. 70 Erdoğan Yeşilyurt), Larsson (Dk. 70 Bytyqi), Streek (Dk. 84 Bahadır Öztürk), Buksa (Dk. 90+2 Assombalonga)
Goller: Dk. 26 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 50 ve Dk. 60 Buksa (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Erdal Rakip, Dk. 85 Güray Vural, Dk. 90+4 Assombalonga (Bitexen Antalyaspor), Dk. 85 Muammer Sarıkaya, Dk. 90+3 Jackson (İstanbulspor)