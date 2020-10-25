Maçtan dakikalar

21. dakikada sağ taraftan Egehan’ın yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Abazaj’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

63. dakikada Rroca'nın ara pasında Diouf, ceza sahası içerisine sağ çaprazdan girdi. Kaleye yaklaşarak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

84. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Muhammet Enes Durmuş’un sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

88. dakikada ceza sahası içinde kaleci Ekrem’in Rroca’ya yaptığı müdahaleyi hakem Cihan Aydın penaltı olarak değerlendirdi.

89. dakikada Onur Ergün’ün kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ekrem’in solundan filelere gitti. 3-0

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