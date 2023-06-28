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İstanbul’da taksiciden ahlaksız ima: Para önemli değil

Bali uyruklu kadın, evine gitmek üzere Şişli’den Fatih Eminönü’ne gitmek için taksiye bindi. İddiaya göre kadın yolculuk yaptığı esnada taksici, kadına laf atmaya başladı. Kadının rahatsız olmasına rağmen sarkıntılığa devam eden taksici, “para önemli değil” diyerek de sözlü tacizde bulundu

Giriş: 28.06.2023 - 18:22 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul’da taksiciden ahlaksız ima: Para önemli değil
İHA

İstanbul’da Bali uyruklu bir kadının Şişli’de bindiği taksinin şoförü tarafından sözlü tacize uğradığı iddia edildi. Kadına sarkıntılık da yapan taksicinin, “para önemli değil” sözleri şoke etti. Kadının olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Önceki akşam Bali uyruklu A. G. adlı kadın, evine gitmek üzere Şişli’den Fatih Eminönü’ne gitmek için taksiye bindi. Kadın yolculuk yaptığı esnada taksici, kadına laf atmaya başladı. Kadının rahatsız olmasına rağmen sarkıntılığa devam eden taksici, “para önemli değil” diyerek de sözlü tacizde bulundu. Yaşanan o anları kadın cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kadının olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

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