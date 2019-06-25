Polis çalışma başlattı

25 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, geçtiğimiz 8 Haziran Cumartesi günü Yenikapı-Hacıosman metrosunun Şişli Mecidiyeköy istasyonunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde evine gitmek için metroya giren genç bir kız, istasyondaki banka oturarak beklemeye başladı. Bir süre sonra genç kız hızlıca durağa yanaşan metroya binerek yola çıktı. Ancak genç kız 1 durak gittikten sonra cep telefonunu unuttuğu fark ederek metrodan indi.
O esnada Mecidiyeköy istasyonuna genç kızın oturduğu banka genç bir kadın gelerek oturdu. Telefonu fark eden kadın bir süre baktıktan sonra kolundaki çantasıyla gizlediği cep telefonunu saniyeler içerisinde çaldı. Telefonu çantasına koyan kadın ardından hiçbir şey olmamış gibi bacak bacak üstüne atarak beklemeye başladı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
SANİYELER İÇİNDE ÇALDI
Görüntülerde, cep telefonu bankta sahipsiz bir şekilde dururken kadın geliyor. Banka oturan kadın telefonu fark ediyor. Etrafına bakan kadın kısa bir sonra telefona dokunurken, diğer kolundaki çantayla da gizliyor. Ardından telefonu kimseye fark ettirmemeye çalışarak çantasına koyuyor. Bacak bacak üstüne de atan kadın etrafa bakarak beklemeye devam ediyor.
GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU
Öte yandan telefonunu unuttuğu yere gelen genç kız, bankta olmadığını görünce durumu metro görevlilerine bildirdi. Görevliler yaklaşık 1 buçuk saat boyunca telefonda takılı hattın olduğu numarayı aradı. Aramaların reddedilmesinden bir süre sonra telefon tamamen kapatıldı. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini alan genç kız, Şişli Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Çalınan cep telefonun genç kıza ağabeyi tarafından 2 ay önce doğum günü hediyesi olarak alındığı öğrenildi.
Polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
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