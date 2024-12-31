1 OCAK İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul'da yeni yılın ilk günü Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahlar oluşturulduğu belirtildi.

1 Ocak Çarşamba günü Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul İl Temsilciliği tarafından yapılacak yürüyüş nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı yolların kapanacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Fatih'te 31 Aralık Salı günü saat 23.00’dan itibaren 01 Ocak Çarşamba gününe program bitimine kadar Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır. Beyoğlu'nda 31 Aralık Salı günü saat 23.00 itibariyle Kemeraltı Caddesi Karaköy Meydanı’ndan itibaren Galata Köprüsü trafiğe kapatılacaktır. 1 Ocak Çarşamba saat 05.00 itibariyle Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı’ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine ve Meclisi Mebusan Caddesi’nin Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Kemeraltı Caddesi Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Bankalar Caddesi, Tersane Caddesi çift yönlü trafiğe kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.