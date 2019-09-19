Son dakika! Düğün değil, sanki savaş! İstanbul'da terör estirdiler - Haberler

İstanbul’da geçtiğimiz Pazar günü saat 15.30 sıralarında düğün için toplanan lüks otomobilli bir grup, damatla birlikte Sefaköy’e giderek gelini evinden aldı.

Burada bir süre bekleyen magandalardan biri, eline aldığı tabanca ile binaların arasında güpegündüz havaya defalarca ateş açtı. Ardından grup, salona gitmek üzere konvoy halinde E-5 karayoluna çıktı.

TRAFİĞİ KESİP ABARTI EGZOZLA GÜRÜLTÜ YAPTILAR

Gelin arabası haline getirilen cipin sürücüsü, araca bağlı olan polis sirenini açarak yolda seyrederken, arkadaki sürücülerden biri karayolunda meşale yakıp ortalığı dumana boğdu. Florya mevkisine ulaştıklarında ise araçları durdurarak yolu trafiğe kapattılar. Trafikte yapmadıklarını bırakmayan grup, araçlarındaki abartı egzozlarla çevreyi dumana boğdu.

KARAYOLUNDA TABANCALARLA ATEŞ AÇTILAR

Bununla da yetinmeyen gruptan bir kişi karayolunda seyrettikleri esnada silahla defalarca ateş açtı. Alt geçide girdikleri sırada da ateş eden magandalar, trafiği birbirine kattı. Dörtlü sinyalleri yakarak yavaş bir hızda seyreden grup, karayolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu.

İstanbul caddelerinde kaosa sebep olan grup o anları kaydedip, sosyal medyadan yayınladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren grubu yakalamak için çalışma başlattı.