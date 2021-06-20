D-100 Karayolu Küçükçekmece kesimi Sefaköy mevkii Ankara istikametinde seyreden bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Otomobilden yükselen alevleri gören diğer sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürmeyi başardı.

DHA'nın haberine göre yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise olay yerinden geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI

AA'nın haberine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde park halindeki panelvanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Kefken Mithatpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde park halinde bulunan 34 JL 9493 plakalı panelvan, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.