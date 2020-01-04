AA

İstanbul Valiliği, Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan Berkay Işık'ın dün düzenlenen cenaze törenine, bütün şehitlere gösterilen ilgi ve hassasiyetin aynı şekilde gösterildiğini bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Pençe-3 harekatında terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen piyade sözleşmeli er Berkay Işık'ın cenaze merasimine katılım konusunda bazı basın yayın organlarında asılsız haber ve yorumların yer aldığı belirtildi.

Şehidin naaşının, dün İkitelli Cemevi'nde düzenlenen merasimle toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehidimizin cenaze merasimine; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Hakan Yiğittürk, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu ile siyasi partiler, üniversiteler, yerel yönetimler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ve mesleki teşekküllerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaşımız iştirak etmiştir. Ülkemizin bekası uğrunda şehadete eren Berkay Işık şehidimizin ilimizde düzenlenen cenaze merasimine, bütün şehitlerimize gösterilen ilgi ve hassasiyet aynı şekilde gösterilmiştir."

Açıklamada, Şehit Işık'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Öte yandan AA'nın aktardığı bilgiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Ayhan Çam ve Berkay Işık'ın ailelerine başsağlığı diledi.