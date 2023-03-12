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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 3 katlı binanın çatısı ile altındaki daire alev alev yandı

Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürülürken, çatı ile altındaki daire kullanılamaz hale geldi

Giriş: 12.03.2023 - 22:12 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 3 katlı binanın çatısı ile altındaki daire alev alev yandı
Ümraniye'te evin çatısı alev alev yandı
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DHA

Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısı ile altındaki daire alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi Menba Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Bilinmeyen nedenle çatıda başlayan yangın son kattaki daireye de sıçradı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Alevler yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürülürken, çatı ile altındaki daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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