İHA

İstanbul Ticaret Odası (İTO),2020 Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2020 Nisan ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,04, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,83 oranında arttı.

Nisan 2020’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 3,07, Gıda Harcamaları yüzde 2,56, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,77, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,37, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,01 artış, Konut harcamalarında yüzde -1,95, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde -0,85, ulaştırma ve haberleşme Harcamalarında yüzde -0,12 azalış görüldü.

Nisan 2020’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 4,46, madenler grubunda ise yüzde 4,16, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,90 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde -16,37, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde -0,83, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde -0,55 azalış görülürken mensucat grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.