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        Haberler Ekonomi Turizm İstanbul Turizm Fuarı için geri sayım - Turizm Haberleri

        İstanbul Turizm Fuarı için geri sayım

        Geçen yıl ilki düzenlenen fuarın büyük ses getirdiğini belirten Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Volkan Ataman, "Sektörün yol haritası bu fuarda çizilecek" dedi

        Giriş: 23.05.2024 - 15:33 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:33
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        İstanbul Turizm Fuarı için geri sayım
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        İstanbul Turizm Fuarı’nın (ITF) ikincisi için hazırlıklar başladı. 9-10 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan fuara 10 bin metrekarelik bir alana sahip olan Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

        Fuarla eş zamanlı düzenlenecek olan ‘Turizm Zirvesi’nde sektör değerlendirmesi ve yeni dönem vizyonu ele alınırken, 9 Ekim akşamı İstanbul’da gerçekleştirilecek olan ITF Gala party ile sektör paydaşları bir araya gelecek.

        Swissotel The Bosphorus İstanbul’da da düzenenlenen basın toplantısında yeni iş ortakları bulmak ve mevcut iş ortakları ile iş birliğini artırmak amacıyla geçen yıl ilk kez ITF’yi düzenlediklerini anlatan Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman, “Sadece sektör profesyonellerini ağırladığımız fuarda çok güçlü işbirliklerine imza atıldı. ‘Turizm sektörü tüm renkleriyle bir araya geliyor’ mottosuyla yola çıktığımız ITF ilk yılına rağmen sektörde büyük ses getirdi. O nedenle ikincisi için çok güçlü bir talep oluştu. Bu yılki fuarımız çok daha güzel işbirliklerine vesile olacak. Sektörün yol haritası bu fuarda çizilecek” dedi.

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        İki gün sürecek fuarda 15 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin bir araya geleceğini aktaran Ataman, “Uluslararası hosted buyer programımız ile potansiyel acente ve tur operatörleri 3 gün İstanbul’da en üst düzeyde ağırlayarak ve destinasyonumuzu tanıtarak katılımcılarımızla bir araya getireceğiz. Avrupa’nın en seçkin ve lider tur operatörlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek programda BDT pazarı, Orta ve Kuzey Avrupa, Amerika kıtası, Asya, Uzakdoğu, Okyanusya, Afrika, Güney ve Doğu Avrupa pazarlarından Türkiye’yi hedefleyen potansiyel tur operatörleri, outgoing acenteleri, Luxury travel ve incentive firmaları bir araya geliyor. Katılımcılarımız hem hosted buyerlarla hem de profesyonel ziyaretçilerle 8 binin üzerinde B2B görüşmeler yaparak ticari hacimlerine ve tanıtımlarına ciddi katkılar sağlayacak” diye konuştu.

        İstanbul Turizm Fuarı’nın ülkemizin tanıtımına ve küresel iş birliklerinin geliştirilmesine vesile olması temennisinde bulunan Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, “Türkiye’nin turizm alanında en önemli fuarlarından biri olma yolundaki İstanbul Turizm Fuarı’nın gelecekte daha ileriye giderek ülkemizin turizmi ve tanıtımını önemli bir noktaya getirmesini bekliyoruz. İstanbul Turizm Fuarı, dünyanın birçok noktasından turizm profesyonellerini buluşturmanın yanı sıra turizm pazarını canlandırmak üzere yeni ürün ve destinasyonların tanıtımının yapıldığı, sektörümüz açısından önemli bir mecra konumdadır” dedi. Fuarın ülkeler arası turizm ilişkilerinin de gelişmesine önemli katkılar sunacağına inandıkların belirten Eresin, Fuar kapsamında özellikle yurtdışından ülkemize gelecek profesyonel satın almacıların, yani ‘hosted buyer’ların ülkemizde faaliyet gösteren sektör mensuplarıyla görüşerek karşılıklı geliştirecekleri iş birliklerinin bölgeler arası kalkınmaya destek olacağı gibi turizm potansiyelimizin geliştirilmesine, Türkiye’nin tanıtılması ve pazarlanmasına destek olmasını bekliyoruz” dedi.

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        Basın toplantısında konuşma yapan Akdeniz Turistik Otelciler Ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, “Turizm fuarları arasında geçen yıl yerini alan İstanbul Turizm Fuarı ilk kez yapılmış olmasına rağmen başarılı bir performansla bu yıl yeniden düzenleniyor. Tüm paydaşlarımızla bir araya gelmemize olanak sağlayacak uluslararası bir nitelik kazandı. Dünyada profesyönel fuarlar varlığını daha güçlü bir şekilde sürdürüyor. Tüketicilerin özellikle online’a yönelmesiyle, B2B organizasyonlar turizm sektörü özellikle konaklama sektörü için büyük önem taşımaya başladı.” dedi.

        Kavaloğlu, “Türkiye turizminin bugün geldiği noktaya baktığımızda fuar organizasyonlarının turizm hacmimizle paralel bir profesyönellikte ve sayıda olması gerekiyordu. 2023 yılında bu yöndeki beklentiyi karşılayan ITF'nin, oldukça verimli ve profesyonel yapısı bu fuarın sektör temsilcilerinin uluslararası buluşma noktası olacağına inanıyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.

        Basın toplantısında söz alan, Türsab Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Taş ise “Seyahat acentaları ve tur operatörlerinden otellere, MICE şirketlerinden, Kongre Bürolarına, IT ve Teknoloji firmalarından ulaştırmacılara kadar turizm sektörünün tüm alanlarını kapsayan çok geniş yelpazeden katılımcıları bir araya getirecek olan İstanbul Turizm Fuarı’nın, sektörümüze yeni bir soluk kazandıracağına yürekten inanıyorum. Bunda şüphesiz ki uzun yıllardan bu yana turizme çok büyük hizmetlerde bulunan değerli meslektaşım Sayın Mete Vardar’ın ve Volkan Ataman’ın kıymetli çalışmalarının büyük katkısı olacak” dedi.

        TÜRSAB olarak fuarı destekleyeceklerine dikkat çeken Taş, “yarım asrı aşan deneyim ve Türkiye’nin en köklü turizm meslek örgütü olmanın getirdiği sorumlulukla TÜRSAB olarak biz de geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz turizminin gelişimine fayda sağlayan, değer katan tüm etkinliklere katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Turizm Fuarı’na destek vermekten büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

        Geçen yıl İstanbul Fuar Merkezi’nde 3 bin 712 metrekare alanda düzenlenen ITF’yi 13 bin 500 turizm profesyoneli ziyaret etmiş, 50 ülkeden 250 satın alıcı hosted buyer olarak yer almıştı.

        Geçen yıla göre talebin 1.5 kat artması beklenen fuara, yeni firmalar da katılırken geçen yılki katılımcılar da daha büyük metrekarelerde yer alacak. 15 binin üzerinde turizm profesyonelinin ziyaret edeceği fuarda otel ve acente kontartları yapılırken erken rezervasyon kampanyalarının startı burada verilecek ve yeni sezon anlaşmalarının ilk imzası da burada atılacak.

        Fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ‘Turizm Zirvesi’ nde bu sene 7 ayrı konu başlığında ulusal ve uluslararası konuşmacılar yer alacak.

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