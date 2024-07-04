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        Haberler Gündem Güncel İstanbul trafiğinde tekmeli yumruklu yol kavgası | Son dakika haberleri

        İstanbul trafiğinde tekmeli yumruklu yol kavgası

        İstanbul Pendik'te yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Tarafları diğer araç sürücüleri ayırmaya çalışırken kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:10 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:13
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        İstanbul trafiğinde tekmeli yumruklu kavga
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        İstanbul trafiğinde sıkça yaşanan yol verme kavgasında adres bu kez Pendik oldu.

        Pendik Tavşantepe'de iddiaya göre, seyir halinde olan iki aracın sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Durumu gören trafikteki diğer araç sürücüleri tarafları ayırmaya çalıştı.

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        Bir süre kavgayı sürdüren taraflar, vatandaşların araya girmesiyle araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

        Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #İstanbul Pendik
        #Yol kavgası
        #trafikte yol kavgası haberleri
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