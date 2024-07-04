Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim

"EVLİ BİR KADINLA DİNİ NİKAH KIYIP YAŞAMAYA BAŞLADI"

Savunmasında, 6 ayrı suçtan kaydı olan damadının dolandırıcılık yaptığını da öne süren sanık, "Ali, evli bir kadın ile dini nikahla yaşarken kızıma boşanması için baskı yapıp, şiddet uyguluyordu. Ailemize çok zarar verdi. Yaşanacakları tahmin ettiğim için kendisinden sürekli uzak duruyordum. Olay günü sokakta karşılaşınca bana hakaret etti. Çılgına döndüm, kendisini bıçakladım. O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim hakim bey. Kalbime takılan toplam 10 stent ile şu anda yaşıyorum. Ayrıca onu öldürmesem; şu anda sanık olarak karşınıza çıktığım bu salonda müşteki olarak bulunabilirdim. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.