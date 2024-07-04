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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!

        Bursa'da, 'çöp ev' haline getirdiği evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekerek direnen 68 yaşındaki Feyzullah Yasa, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.K.'yi kolundan bıçakladı. Şüpheli, polisler tarafından güçlükle yakalanıp gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:56 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:16
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        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
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        Bursa'da olay, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. ‘Çöp ev’ ihbarı alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ürünlü Caddesi'ndeki adrese geldi.

        BELEDİYE EKİPLERİNİ EVE ALMADI

        DHA'da yer alan habere göre belediye ekiplerini karşısında gören, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ev sahibi Feyzullah Yasa (68), eline aldığı bıçakla belediye ekiplerini tehdit ederek içeri almadı.

        KAPIYI AÇAN POLİSİ BIÇAKLADI

        Binaya giremeyen ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine polisler sevk edildi. Yasa, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H.'yi kapıyı açmaya çalıştığı sırada kolundan bıçakladı.

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        POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

        Bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, yaralı polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        BİBER GAZI SIKAN POLİSLERE DE SALDIRDI

        Polis ekipleri direnmeye devam eden Feyzullah Yasa’yı, camı kırık pencereden sıktıkları biber gazıyla etkisiz hale getirmek istedi. Yasa, elindeki bıçakla dışarı çıkıp, ekiplere yine saldırdı. Bıçağın elinden düşmesiyle yakalanan Yasa, tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Bursa
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