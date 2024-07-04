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        Haberler Gündem 3. Sayfa Safiye Bıçak'ın öldürülme anı kamerada! Ölüme gidiş | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!

        İstanbul Pendik'te, 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Safiye Bıçak'ı sokak ortasında öldüren boşanma aşamasındaki 48 yaşındaki eşi Vedat Bıçak yakalandı. Katil kocanın kameraya yansıyan ve ortaya çıkan görüntüler yürekleri yaktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:20
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        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
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        İstanbul'da olay, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde, dün saat 07.30'da meydana geldi. 2 çocuk annesi Safiye Bıçak (46), eşi 48 yaşındaki Vedat Bıçak ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

        İKİ ÇOCUK ANNESİ İŞE GİDİYORDU

        DHA'da yer alan habere göre Vedat Bıçak, yaklaşık 2 aydır eşiyle oturduğu daireden bir üst katta olan annesinin yanına taşındı. Dün sabah saatlerinde ise Safiye Bıçak, kardeşiyle birlikte işe gitmek üzere evlerinin karşısındaki kaldırımda yürümeye başladı.

        KOŞARAK GELDİ VE TETİĞE BASTI

        Safiye Bıçak kaldırımdaki konteynere çöp atmaya gittiği sırada, yanına yaklaşan Vedat Bıçak silahını çıkararak Safiye Bıçak'a defalarca ateş etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken şüpheli binaya girip evine çıktı ve pencereden etrafa tehditler savurdu.

        KATİL ZANLISI KOCA YAKALANDI

        Daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri Safiye Bıçak'ı ambulansla hastaneye götürdü. Bıçak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

        28 YIL ÖNCE EVLENDİLER

        Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada; Vedat Bıçak ve Safiye Bıçak’ın 28 yıllık evli olduğu, şüpheli Vedat Bıçak’ın devamlı alkol aldığı ve çalışmamasından dolayı sürekli tartışmaların çıktığı, bu yüzden boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

        5 KOVAN BULUNDU

        Şüpheli Vedat Bıçak polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bıçak’ın olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Olay yerinde 5 adet kovan bulunurken konuyla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

        SALDIRI KAMERADA

        Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde Safiye Bıçak’ın binanın bahçesinden çıkıp elindeki çöpü konteynere attığı, ardından eli silahlı Vedat Bıçak’ın da bina bahçesinden çıkıp peşinden koştuğu görülüyor.

        2 çocuk annesini sokakta öldürdü! İstanbul'da vahşet!
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