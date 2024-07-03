2 çocuk annesini sokakta öldürdü! İstanbul'da vahşet!

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İstanbul'da olay, Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bugün saat 07.30'da meydana geldi. 2 çocuk annesi Safiye Bıçak (46), eşi Vedat Bıçak (48) ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

İKİ AY ÖNCE EVDEN AYRILDI DHA'da yer alan habere göre Vedat Bıçak, yaklaşık 2 aydır eşiyle oturduğu daireden bir üst katta olan annesinin yanına taşındı.

2 ÇOCUK ANNESİ İŞİNE GİDECEKTİ Bugün sabah saatlerinde ise Safiye Bıçak, kardeşiyle birlikte işe gitmek üzere evlerinin karşısındaki kaldırımda yürümeye başladı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU Safiye Bıçak kaldırımdaki konteynere çöp atmaya gittiği sırada, yanına yaklaşan Vedat Bıçak silahını çıkararak Safiye Bıçak'a defalarca ateş etti.

KATİL OLAY YERİNDEN KAÇTI Kadın kanlar içinde yere yığılırken şüpheli binaya girip evine çıktı ve pencereden etrafa tehditler savurdu. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Safiye Bıçak'ı ambulansla hastaneye götürdü. Bıçak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. KATİL KOCA YAKALANDI Çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı kısa sürede yakalandı.