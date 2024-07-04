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        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!

        İstanbul'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak yağış Bayrampaşa'da asfalt yolun çökmesine yol açtı. Korku dolu anlarda bir otomobil ile kamyonet açılan çukura düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:13 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:03
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        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
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        Bayrampaşa'da sağanak yağmur nedeniyle asfalt yol çöktü. Açılan çukura düşen kamyonet ve otomobili çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, bugün 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir İnşaatın İSKİ kanalizasyon bağlantısı için açılan çukura dolgu malzemesi döküldü.

        İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dolgu malzemesinin taşınması sonucu yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

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        Açılan çukura o sıra park halinde olan kamyonet ve otomobil düştü. Çevredekilerin yardımıyla otomobil ve kamyonet çukurdan çıkartıldı. Ekiplerin çalışmasıyla, açılan çukur kapatıldı. Çukura düşen otomobili çevredekilerin çıkarması güvenlik kameraya yansıdı.

        "BİR ANDA GELEN YAĞMURLA YOL KAYDI"

        İnşaatta çalışan Erman Aydın, "Logar kısa kaldığı için İSKİ'nin burada çalışma yapması gerekiyordu. Çalışma yapıldı ama üstüne atılan toprak yumuşak olduğu için, bir anda gelen yağmurla yol kaydı. Çalışanımızın aracı düştü o aracı çıkarttık" dedi.

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