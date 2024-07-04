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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir aile faciası yaşandı. Bir baba, eşini ve 11 yaşındaki oğlunu pompalı av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.07.2024 - 15:04 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:47
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          Çanakkale'de bir baba, eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti.

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          Biga'ya bağlı Şirintepe Mahallesi 709. Sokak'taki evde yaşayan su tesisatçısı İsmail Çakmak ile tıbbi sekreter Filiz Çakmak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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          Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Çakmak, pompalı av tüfeğiyle eşini ve 11 yaşındaki oğlu B. Çakmak'ı öldürdükten sonra intihar etti.

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          Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Olay yerinde yapılan incelemede İsmail Çakmak ile eşi ve çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

          Olay yerindeki soruşturma devam ediyor.

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