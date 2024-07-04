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        Haberler Dünya Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna faaliyete geçti | Dış Haberler

        Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna faaliyete geçti

        Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna, yeniden faaliyete geçti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:56
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          Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olan ve İtalya'nın Sicilya Adası'nda Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.

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          Dün akşam saatlerinde yeniden faaliyete geçen yanardağın görüntüleri kameralara yansıdı.

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          İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden (INGV) yapılan açıklamaya göre Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna'nın Voragine kraterinde 4 yıl sonra ilk kez patlama meydana geldi.

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          3 bin 357 metre yüksekliğe sahip Etna Yanardağı, son olarak Aralık 2023'te faaliyete geçmişti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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