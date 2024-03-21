İstanbul trafiğinde "neden bana çarptın" dayağı
İstanbul Kağıthane'de bir servis aracının şoförü, kendisine çarpan otomobilin sürücüsüne "neden bana çarptın" diye sorunca ortalık karıştı. Servis şoförü oğluyla birlikte 5 kişi tarafından saldırıya uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul trafiğinde sıklıkla yaşanan kavgalardan biri bu kez Kağıthane'de kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, işçileri almaya gelen Turan S. yönetimindeki servis aracına, Zekeriya M. idaresindeki otomobil hafif şekilde çarptı. Kısa bir tartışmanın ardından servis aracı işçileri almak için iş yerinin önünde durdu.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Bu esnada araçtan inen şoför Turan S., Zekeriya M.'nin yanına giderek "neden bana çarptın" diye sordu. Ancak Zekeriya M. bu soruya hakaretle karşılık verdi. Bunu duyan Turan S.'nin oğlu İlker S., Zekeriya M. ile kavga etmeye başladı.
Aracından inen Zekeriya M., arkadaşlarıyla servis aracına binen Turan S. ve İlker S.'ye saldırdı. 5 kişi tarafından saldırıya uğrayan baba ve oğlu dakikalarca dövüldü. Kavga esnasında servis aracındaki kadınlar panikle araçtan inip kaçtı. Turan S. gaza basarak ilerlemek istedi. Ancak saldırganlar peşinden koşarak şoförü bir kez daha dövdü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
SALDIRGAN SERBEST
Kavga ihbarının üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Aldığı darbelerle yaralanan şoför Turan S., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tedavi sonrası taburcu edilen Turan S., emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası polis ekipleri, saldırgan Zekeriya M.yi gözaltına aldı. İfadesi alınan Zekeriya M., "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
"5 KİŞİ SALDIRDI"
Esnaf Mehmet Bölükbaşı, "Burada servis minibüsü sürücüsünün aracına diğer araç arkadan dokundurmuş. Aracına vurduğu için aralarında bir tartışma oluyor. Biz tartışmadan sonra onları araca bindirdik. Servis, fabrikadan çıkan elemanları almak için aşağıya geldi. Sonra onlar tekrar bir tartışma yaşadılar. Aracın sahibi, kendi arkadaşlarına haber verdi. Ondan sonra kavga oldu. Servise binen kadınlar kavga esnasında apar topar aşağıya kaçtılar. 5 kişi servisin içindeki arkadaşa vurdular. Servis sürücüsü, o arbededen kaçmak için aracını diğer aracın üzerine sürdü. Biz ayırmaya çalıştık ama darbedildi. Sonra polis ve ambulans geldi" diye konuştu.