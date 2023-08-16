Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ümraniye'de bir kişi trafikte kendisine korna basanlarla tartıştı iki kişiyi bıçakladı - Son dakika haberleri

        İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı!

        İstanbul'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Ümraniye'de, bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine korna çalan sürücüye tepki göstererek tartışmaya başladı. Çıkan arbedenin ardından sürücü, iki kişiyi bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye'daki Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Ömer T. yanındaki arkadaşı Furkan C. ile trafikte ilerliyordu.

        DURUNCA KORNA ÇALDI

        DHA'da yer alan habere göre önlerinde ilerleyen otomobil sürücüsü durunca Ömer T., korna çalarak devam etmesini istedi. Daha sonra otomobilden inen 2 kişi ile aralarında arbede yaşandı.

        FALÇATAYLA 2 KİŞİYE SALDIRDI

        Arbedenin sonlanmasının ardından iddiaya göre otomobil sürücüsü aracından aldığı falçata ile Ömer T. ve Furkan C.'ye saldırdı.

        REKLAM

        İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

        Furkan C. kolundan bıçaklanırken yanındaki arkadaşı ise bileğinden yaralandı. Şüpheli sürücü yanında bulunan arkadaşı ile olay yerinden ayrıldı. Furkan C. ve Ömer T. ise bir süre yürüdükten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        "ARABASINA GİTTİ FALÇATA ÇIKARDI"

        Furkan C., yaşadıkları dehşeti anlattı.
        Furkan C., yaşadıkları dehşeti anlattı.

        Furkan C., arkadaşı Ömer T.'nin ameliyata alınacağını söyledi ve saldırgan otomobil sürücüsünden şikayetçi olduklarını belirtti. Furkan C., "Trafikte arkadaşımla yan yana giderken siyah bir araç önümüzde yavaşladı. Biz de korna çaldık, uyarı anlamında ilerlesin diye. Sola çekti küfürler hakaretler etti. O sola çekince indik arabadan. Bir arbede yaşandı. Yere yatırdık falan. Kalktık. Yalvardı bize 'Bırakın gideceğiz.' diye. Ben kendi elimle kaldırdım yerden. Sonra arabasına gitti falçata çıkardı.

        "KOLUM YARILDI, 16 DİKİŞ ATILDI"

        Arkadaşımın üzerine doğru koşmaya çalıştığını gördüm. Ben araya girerken falçatayı yüzüme doğru salladı. Ben son anda çekildim. Kolum komple yarıldı. 16 tane dikiş var. Arkadaşıma saldırdı, onun da bileğini kesti. Şu an serçe parmağını hareket ettiremiyor. Şimdi hastanede bir ameliyat geçirecek. Biz iki kişiydik onlar da iki kişiydi. Şikayetçi olduk" dedi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        "O mezar babamın değil"
        "O mezar babamın değil"
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        Gürültü uyarısı yapan mahalleliye ateş açtılar!
        Gürültü uyarısı yapan mahalleliye ateş açtılar!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Habertürk Anasayfa