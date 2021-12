İstanbul Sinema Müzesi etkinlik rehberi

İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu

NAZARIN-Bir Buñuel ve Bravo Fotoğraf Sergisi

Luis Buñuel’in başyapıtlarından sayılan’Nazarin’’ filminin kamera arkası sergisi ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor. Sergi; Manuel Álvarez Bravo tarafından çekilen orijinal negatiflerden basılan fotoğraflar, ‘’Nazarin’’’in 1958 yılında kullanılan tanıtım materyalleri, kamera arkası ses kayıtları ve videolardan oluşan 131 parça eseri içeriyor. “Meksika’nın Gözü” olarak tanımlanan Manuel Álvarez Bravo ve Sürrealist sinemasının babası olarak bilinen efsanevi yönetmenlerden LuisBuñuel gibi iki büyük görsel şölen yaratıcısının buluşması niteliğindeki Sergi, 27 Aralık tarihine kadar Beyoğlu’ndaki İstanbul Sinema Müzesi’nde.



Kabin Basıncı: Atlas 1948 Gerilim Kuşağı’nda 4 Oscar ödüllü Parasite, tüyler ürpertici hikayeleriyle Dogtooth ve The Skin I Live In, Atlas 1948 Nazarin Gösterimleri kapsamında Luis Buñuel’in başyapıtlarından sayılan ‘’Nazarin’’ filminin gösterimleri, Atlas 1948 Animasyon Kuşağı’nda en iyi animasyon Oscar adayı olan Princess Kaguya , Atlas 1948 X MUBI: Bir Yabancı Film Seçkisi ile The Human Voice, The Kindergarten Teacher, Rock’n Roll, High Life filmlerinin yanısıra sinema tarihine iz bırakmış filmleri ve vizyon filmlerini izleyicilerle buluşturacak.



ATLAS 1948-Sahne

Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Koleksiyoncu, Girdap, Uyandığımda Sesim Yoktu tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak.



Aralık 2021 Etkinlik Takvimi

İstanbul Sinema Müzesi –Sergi SalonuNazarin Sergisi Tüm AyATLAS 1948-SinemaKabin Basıncı: Bir Atlas 1948 Gerilim Kuşağı10 -11-12 Aralık 202118:00 Seansı - Dogtooth 97 dk/Yönetmen Yorgos LanthimosGerilim-Dram | 2009 | Yunanca; Türkçe altyazılı20:00 Seansı- Parasite-132 dk/Yönetmen Bong Joon-hoGerilim-Komedi-Dram | 2019 | Korece; Türkçe altyazılı22:30 Seansı- The Skin I Live In-107 dk/Yönetmen Pedro AlmodovarGerilim-Dram | 2011 | İspanyolca; Türkçe altyazılıAtlas 1948 Nazarin Gösterimleri14 ve 16 Aralık 202118:00 ve 21:00 seansı- Nazarin-94 dk/Yönetmen Luis BuñuelDram | 1959 | İspanyolca; Türkçe altyazılı*18:00 Seansı ardından Ali Şimşek ile Sinemanın Tekinsiz Şairi: Buñuel semineri gerçekleştirilecektir.Atlas 1948 Animasyon Kuşağı19 Aralık 202114:00, 16:30, 18:30 ve 21:00 Seansı- Princess Kaguya-137 dk/Yönetmen Isao TakahataAnimasyon | 2012 | Japonca; Türkçe altyazılı

Atlas 1948 X MUBI: Bir Yabancı Film Seçkisi28-29-30 Aralık17:00 Seansı-The Human Voice -30 dk/Yönetmen Pedro AlmodovarDeneysel-Dram | 2020 | İngilizce ve İspanyolca; Türkçe altyazılı18:00 Seansı-The Kindergarten Teacher-96 dk/Yönetmen Sara ColangeloDram | 2018 | İngilizce; Türkçe altyazılı20:00 Seansı-Rock’n Roll -123 dk/Yönetmen Guillaume CanetKomedi-Dram | 2017 | Fransızca; Türkçe altyazılı22:15 Seansı- High Life -96 dk/Yönetmen Claire DenisKorku-Macera-Dram | 2018 |İngilizce; Türkçe altyazılıATLAS 1948-Sahne15 Aralık 20:30 seansı-Koleksiyoncu / TiyatroYönetmen Eyüp Emre Uçaray/Oynayanlar İlyas Özçakır Ayfer Tokatlı

22 Aralık 20:30 seansı-Girdap / TiyatroYöneten Emrah Uslu-Ayla Kaymak/Genel Sanat Yönetmeni Emrah Uslu/ Oyuncular Temmuz Gürkan Karaca, Sevda Karabulut, Emrah Uslu, Ayla Kaymak, Eda Özdemir23 Aralık 20:30 seansı-Uyandığımda Sesim Yoktu / TiyatroYönetmen Tamer Levent/Oyuncular Burcu Görek Dilara Gül